早安世界》賴總統接見前美國副總統彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實
賴總統接見前美國副總統彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實
總統賴清德17日下午接見美國前副總統彭斯，感謝他深化台美關係的貢獻，促成對台軍售常態化，以及力挺台灣的國際參與，並期盼未來台美夥伴關係更加堅實。彭斯致詞指出，他將持續為強健的台美關係發聲，捍衛雙方及自由世界的安全與利益。彭斯受訪時提到，美國不會拋棄在太平洋的盟邦，且即將上任的川普政府應該重申其向台灣提供自衛手段的承諾。（看完整報導）
114年度總預算案 藍白聯手歲出至少將刪減939億元
立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，17日進度處理「通案」部分，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬歲出通案刪減用途別項目，以及如總刪減數未達新台幣939億7500萬元，另予補足，也就是說今年度總預算案歲出通刪總數將從939億元起跳。政院說，整體刪減數若加計台電及其他刪減數，整體恐逾新台幣2000億元，將是去年度的6倍，期盼在野黨懸崖勒馬，否則政院將提出合乎憲政運作的救濟行為。（看完整報導）
陳玉珍提案刪公視23億預算 國民黨團：協商結果刪減1%、2300萬元
國民黨立委陳玉珍提案刪除公視「影視及流行音樂推動與輔導」編列對公視基金會捐助經費新台幣23億元預算案，掀起議論。國民黨團首席副書記長王鴻薇17日表示，黨團最後協商結果，將公視23億元補助預算刪減1%，也就是刪減2300萬元。（看完整報導）
中國恢復福建上海來台旅遊 陸委會：儘速循小兩會溝通
中國大陸文化和旅遊部17日宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊；陸委會回應，惟具體實施尚待陸方公布具體作法，儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。（看完整報導）
台電四接環評旁聽民眾拒離場 建議通過及不同意開發2案併陳送審查
備受各界關注的協和電廠更新改建計畫（四接）環評案17日審查，因旁聽民眾拒絕離場無法進入閉門會議，10名環評委員就甲案「補件再審」以及「建議通過及不同意開發兩案併陳送環評大會」進行投票，最後乙案以9票壓倒性勝出、甲案1票，環評委員最後決議兩案併陳送環評大會審查。（看完整報導）
與魏哲家相見歡 黃仁勳：和台積電合作研究矽光子
輝達執行長黃仁勳再次展開拜會供應鏈行程，17日與台積電董事長暨執行長魏哲家餐敘，會後黃仁勳受訪表示，輝達生產正在強勁提升，他很感謝台積電員工的支持，此外，雙方已展開矽光子研究合作，不過成果尚無法立竿見影，「這還需要幾年的時間」。（看完整報導）
中國商品入侵 宏都拉斯商家生意大跌7成瀕臨倒閉
宏都拉斯媒體「先驅報」調查報導，宏都拉斯首都德古西加巴市中心，一連出現14家大型的中國商店，專門販售來自中國的廉價商品，導致本地企業商家叫苦連天。當地業者表示，中國商品的品質堪慮，但是因為價格優勢，甚至公開販售「人人都知道是仿冒品」的商品，吸引很多宏都拉斯民眾購買。這也導致了不平等競爭，但是政府卻沒有採取任何措施降低衝擊。（看完整報導）
澳網網路直播奇招 選手化身動畫人物突破轉播權限制
澳洲網球公開賽1月6日起展開21天賽程，官方為搶攻網路市場出新招，將世界頂尖選手轉化為動畫人物，在YouTube頻道即時分享賽事內容，巧妙突破轉播權限制，成為體育界一大話題。（看完整報導）
全台黑鳶945隻再創新高、夜棲範圍擴散 新北貢寮族群數最多
農業部林業及自然保育署近日公布2024年黑鳶全台同步調查結果，黑鳶族群數量再創新高、達945隻，其中以新北市貢寮地區族群數量最多，創下北海岸歷史新高。林業署說，猛禽是環境健康與生物多樣性的重要指標，黑鳶數量的增加，意味著周邊環境與生態系統的品質提升。（看完整報導）
台北國際書展主題國義大利 大衛卡利等11重要作家來台會書迷
台北國際書展將於2月4日登場，今年主題國為義大利，將以「想像無邊」為主題，帶讀者透過閱讀體驗義大利人的生活，同時將有11名重量級作家前來舉辦講座，與書迷面對面。其中包括人氣插畫家碧翠絲．阿雷馬娜、推理名家賈尼．比翁蒂羅，在台出版超過20本繪本的插畫家大衛．卡利，歷史懸疑小說作家法比安諾．馬西密等人。（看完整報導）
開箱老照片》台南白河大地震
民國53年1月18日晚上8時5分，嘉南地區發生芮氏規模6.1的地震，屬淺層地震，釋放的能量相當於二次世界大戰原子彈。在一陣天搖地動後，造成地鳴、地裂、土壤液化等現象，甚至在烏山頭水庫的壩堤出現龜裂，關子嶺出現山崩，造成嚴重災害。這起地震總共導致上百人死亡、民房全倒1萬502棟等，光是台南地區民房損失，就高達新台幣1億9142萬2000元。（看完整報導）
Podcast》希望城市永續共榮 探索台南四百年歷史與未來願景
為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請各界專家、地方政府與會討論，共同探討城市發展的永續性。論壇邀請台南市長黃偉哲，為聽眾帶來一場深入且精彩的分享，探索台南這座擁有四百年歷史的文化城市如何從歷史中成長，並邁向永續發展的未來。（收聽Podcast）
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- 早安世界》賴總統接見前美國副總統彭斯 期盼台美夥伴關係更堅實2025/01/18 07:21
- 2025/01/17 07:06
- 2025/01/16 07:18
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