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川普凍結聯邦援助款引反彈 白宮踩煞車暫緩實施
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早安世界》初二回娘家留意國道18地雷路段 高公局建議用路人調整出發時間

2025/1/30 07:36（1/30 07:57 更新）
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圖為國道5號往宜蘭方向車潮。（中央社檔案照片）
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初二回娘家留意國道18地雷路段 高公局建議用路人調整出發時間

國道初一晚間多處壅塞晚間6時後逐漸紓解，國5至晚間11時後才紓解。30日大年初二，預計西部國道跟國5南下車潮在上午6時後就會出現，國5北上車潮則預計上午10時出現。預計將有18處國道將會車多壅塞。高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發，另國5北向用路人建議於上午9時前出發。（看完整報導

寒流減弱天氣穩定至初三 初四降雨機率增

中央氣象署表示，29初一白天起寒流減弱，各地相對穩定的天氣將持續到31日初三晚間，初二初三兩天白天，北台灣估達23度到25度，中南部高溫甚至可來到26到27度。初四後降雨機率增加，初五後冷空氣南下將轉冷，2月3日上班日冷空氣南下，強度目前預估為強烈大陸冷氣團，溫度將明顯下降，低溫下探11度左右。（看完整報導

OpenAI：已掌握DeepSeek盜用模型證據

中國新創公司DeepSeek引發的疑慮日增，OpenAI 29日表示已掌握證據利用「蒸餾」技術盜用其模型進行開發的證據。蒸餾技術可讓開發者利用更大、更強的模型輸出成果，在較小模型獲得更出色的表現，並讓他們在特定任務上以更低廉的成本得到類似結果。業界也指DeepSeek握有大量輝達H100高階晶片，形同直接挑戰美國出口管制規定。（看完整報導

首位獲邀外國領袖 尼坦雅胡2月訪美會川普

以色列剛與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成6週停火協議，讓雙方在加薩走廊長達15個月的衝突暫時停歇。以色列總理辦公室28日發布聲明指出，總理尼坦雅胡將成為美國總統川普第2任期首位受邀赴白宮的外國領導人。白宮官員證實已向以色列總理提出邀請，尼川兩人將於「下週初」在白宮會面。（看完整報導

假冒台灣客拍機敏影像 數名中國人在菲被捕

菲律賓GMA電視台報導，數名中國籍人士自稱是台灣遊客，在巴拉旺省一座濱海度假村內躲在隱密處，用手機拍攝菲律賓海岸防衛隊船艦自基地出入，嫌犯否認間諜指控，但菲律賓參謀總長布勞納表示，他們的手機中有包括軍營、船艦及軍事設施的照片證據。菲律賓國家調查局正追捕其他同夥。菲國國安高層官員29日表示，中國在菲律賓的間諜網廣大，最近在菲被捕的可疑間諜只是「冰山一角」，近日還會有更多人落網。（看完整報導

日本埼玉天坑重啟救援 駕駛受困逾30小時生死未卜

日本埼玉縣八潮市一處路口28日出現「天坑」造成一輛卡車掉落，駕駛受困已逾30小時生死未卜。一度因坑內土石崩落及積水中斷的救援工作29日下午重啟，盼盡速救出駕駛。NHK報導，救援行動如此困難主要有兩個理由，一個是有塌陷面積逐漸擴大等二次災害發生的風險，另一個則是坑內湧現積水。事故地點附近約200戶被發布避難勸告外，為避免污水噴出，縣府也急籲約120萬人節制用水。（看完整報導

羅浮宮不堪人潮負荷 馬克宏承諾整修擴建

羅浮宮每年吸引900萬訪客，是1980年代整修時預計400萬訪客的兩倍多。館長戴卡赫寫給文化部長達提的機密備忘錄上週曝光，內文警告「博物館空間受損情況正在擴大」。法國總統馬克宏28日宣布將「重新設計、整修與擴建」這個舉世聞名的博物館，大規模翻修將包括為蒙娜麗莎設立「特別空間」以及全新的博物館入口，並將對歐洲聯盟以外的訪客提高門票價格。（看完整報導

卓榮泰祈福喊新年目標 促進朝野和諧帶領台灣更進步

行政院長卓榮泰29日初一前往台北市洲子福德廟、松山奉天宮、松山慈惠堂及台北覺修宮參拜祈福，現場湧入許多民眾排隊領取賀歲福袋。卓榮泰致詞表示，政府一定會秉持誠意溝通、人民優先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力，並積極促進朝野和諧團結，逐步帶領台灣成為更進步的國家。（看完整報導

防堵節慶詐騙 資安院AI系統每10分鐘掃描百筆廣告

數位發展部轄下國家資通安全研究院去年6月起，陸續發現詐騙集團利用AI技術製作偽冒名人詐騙廣告，以及透過社群平台假冒企業組織、餐廳活動等多元手法，值得注意的是，詐騙集團開始鎖定年輕族群，透過Instagram等社群平台，以線上課程為誘餌，藉此大量蒐集民眾個資。資安院運用AI技術防制AI詐騙，已建立24小時不間斷的自動化廣告巡檢機制，平均每10分鐘即能掃描百餘筆廣告，20分鐘內自動判斷識別出潛在詐騙目標。（看完整報導

奉獻47年神父退休返義心念台灣 除夕赴教廷使館團圓「解鄉愁」

台灣駐教廷使館29日舉辦除夕餐會，3位樞機主教與多位神職人員出席，包括教廷宗座科學院長涂克森樞機、教廷促進人類整體發展部副祕書長巴吉歐樞機，教宗駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士樞機。在台奉獻47年退休後回到北義的神父傅立吉，搭5個小時火車前來參加，只為一解思鄉之情，傅立吉說：「台灣是我的家，我想念大家。」（看完整報導

開箱老照片》張艾嘉張琍敏向觀眾拜年

民國65年1月30日，在電影「梅花」飾演女主角的張艾嘉與電視紅星張琍敏等人，向觀眾恭賀春節。張艾嘉的外祖父為新聞界大老魏景蒙，她從美國學校畢業後進入演藝圈，21歲憑「碧雲天」拿下金馬獎最佳女配角；24歲第一次擔任電影導演，接手原導演屠忠訓因車禍而未能完成的「某年某月的某一天」，之後持續在演藝圈發光發熱，分別以「我的爺爺」、「最愛」、「燈火闌珊」獲頒金馬最佳女主角，除了編導電影電視劇，還跨界成為歌手與作家。（看完整報導

Podcast》川普重返白宮 拉丁美洲的戰略變局

美國總統川普於上任當天即迅速簽署了數十項行政命令，影響觸及拉丁美洲地區的政治與經濟，尤其是關閉美墨邊界、凍結援助拉丁美洲國家預算等，還打算奪回巴拿馬運河。本集節目我們邀請中央社駐瓜地馬拉特派員李登文，以他在瓜地馬拉的觀察以及當地媒體的熱議話題，了解川普新政如何改變美國在拉丁美洲的戰略布局。（收聽Podcast

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