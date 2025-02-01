早安世界》初四國道交通量估平日1.5倍 高公局籲午前出發避塞車

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初四國道交通量估平日1.5倍 高公局籲午前出發避塞車

高速公路局表示，昨天國道交通量在預期內，不過幾起追撞事故導致回堵，影響車流；今天是大年初四，預估國道交通量為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍；其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。對於西部國道北向用路人，建議南部上午9時前、中部中午12時前出發。（看完整報導）

華府空難尋獲黑盒子67人全罹難 事故當時塔台僅一名管制員

美國華府1月29日發生客機與黑鷹直升機在空中相撞後墜河意外，美國媒體30日報導，俗稱「黑盒子」的飛航紀錄器已在波多馬克河中尋獲，將交由率領調查的國家運輸安全委員會分析。紐約時報報導，事故當時塔台只有一名管制員，同時指揮飛機與直升機，這樣的人力配置對意外發生的時段、交通流量來說，「並不正常」；美聯社則引述一名知情人士說法，當時塔台人員配置是「正常水準」；美國國家廣播公司（NBC）指出當晚僅一人同時指揮飛機和直升機，符合聯邦航空總署的安全標準，但並「不是理想的情況」。（看完整報導）

金融時報：中國疑建全球最大軍事指揮中心 規模近五角大廈10倍

金融時報報導，美國情報界正在評估數張衛星圖，衛星圖顯示，在距北京西南30公里處一塊約6平方公里的建地上，有幾個被挖深的洞口，軍事專家判斷它們未來可能用於容納大型堅固掩體，包括在核戰期間供軍事領導人使用。數名美國前、現任官員透露，情報界正密切追蹤這塊建地。一名中國研究人員指出，衛星圖顯示新建地具備敏感軍事設施該有的所有特徵，包括高強度的鋼筋混凝土、深掘地道，且規模較美國五角大廈巨大近10倍。（看完整報導）

美國家情報總監提名人：中國是最大國安威脅

聯邦參議院情報委員會1月30日舉行國家情報總監人事聽證會，民主黨籍參議員連番質疑提名人加巴德過去言行，只有一位詢問她對中國的看法，加巴德表示，中國持續是美國面臨的最大國家安全威脅。中國近期對美國發動兩起重大網攻，「似乎讓我們措手不及」，還損及美國主要電信公司，凸顯北京搜集數據的意圖。（看完整報導）

DeepSeek風暴：台灣公務機關禁用 美國要查是否經新加坡取得晶片

彭博引述知情人士披露，美國官員正在調查中國人工智慧新創公司DeepSeek是否透過新加坡第三方購入美國公司輝達的先進晶片，規避美方對AI晶片出口限制。而由於DeepSeek AI模型引發資安疑慮，數發部1月31日表示基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。除此之外英、法、德、義、日等國家也感憂心，多個國家已採取應對措施。（看完整報導）

賴總統：中國併吞台灣企圖沒變 有責任守護國家

總統賴清德1月31日至鹿港天后宮參香祈福，致詞提及近日嘉義縣、台南市一帶地震，希望媽祖保佑讓地震「趕快過去」、災民早日恢復正常生活；總統並向民眾提醒，網路上不認識的網友介紹投資，根本沒見過面、沒說過話，不能相信；另外總統也說，中國併吞台灣企圖沒變，他有責任守護國家安全。（看完整報導）

吳志中：台灣像面對希特勒的布拉格 中國意在半導體

義大利大報「晚郵報」日前派記者到台北專訪吳志中，並以標題「台灣像1938年面對希特勒的布拉格」為題，報導台灣持續受到中國嚴峻的文攻武嚇。吳志中表示，台灣恐像1930年代工業強國捷克斯洛伐克，當時西方強國短視，讓希特勒占領布拉格，使納粹德國獲得充足戰爭費用，「這就是中國想對台灣做的事，接管半導體生產」。（看完整報導）

台北南港中式餐廳疑食物中毒遭停業 7人就醫

台北市衛生局表示，1月30日晚間陸續接獲南港某餐廳晚餐疑似食品中毒，至31日上午累計7人就醫，已要求餐廳31日午餐起停業，稽查環境揪出砧板放地上、不清潔等，限期2月3日前改正，期屆若未改善，將處新台幣6萬到2億元罰鍰。（看完整報導）

洛杉磯時報：中國審查壓力加劇 台灣成華語電影希望之地

「洛杉磯時報」報導，中國審查機構對電影人的壓力日益增加，隨著對敏感議題限制加劇，不遵守官方審查規定的電影從業人員面臨影響生活與事業的威脅。像是中國電影「漂亮朋友」涉及同性戀題材，無論在中國大陸或香港都沒有上映空間，監製王子劍表示「對我們而言，台灣是唯一剩下的市場」。（看完整報導）

破解鹿野忠雄密碼 劉克襄40年探索之路

作家劉克襄常年關注台灣生態，成為許多人了解台灣的啟蒙，他走上這條路其實是受日本博物學家鹿野忠雄影響，探索之路走了40年，只為破解「鹿野忠雄如何養成」。劉克襄說，鹿野忠雄有一種將台灣當成自己主場的態度，甚至比台灣人更愛台灣，像是一種登山人的自我意識，這樣的態度讓他深深著迷，也啟發著他，認為身為台灣人應該不能落後日本人。（看完整報導）

開箱老照片》北迴鐵路通車 串聯台灣東部交通

北迴鐵路北起南聖湖站（後改名蘇澳新站），南至花蓮新站（後改名花蓮站），是串聯台灣東部交通的動脈。在未開通前，因台東線未與西部幹線連結，旅客往返台北與花蓮，必須轉乘公路局班車或是搭乘往返基隆港與花蓮港的客船，十分不便。北迴鐵路通車後，加速東西部交通往來，不僅鐵路客貨運輸便利，更因此帶動東部觀光產業發展。（看完整報導）

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