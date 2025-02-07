加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》寒流到氣溫驟降 氣象署說明影響時間範圍
首頁 / 生活

雲科大校長張傳育就任 啟動3T策略展望未來

2025/2/7 15:12（2/7 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林科技大學7日舉辦新任校長就職典禮，校長張傳育（圖）宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」3大主軸回應少子化與產業變革挑戰。中央社記者姜宜菁攝 114年2月7日
雲林科技大學7日舉辦新任校長就職典禮，校長張傳育（圖）宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」3大主軸回應少子化與產業變革挑戰。中央社記者姜宜菁攝 114年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林科技大學今天舉辦新任校長就職典禮，校長張傳育宣布啟動「3T策略」，推動跨領域研究與創新教學，將學校打造成為國際級創新科技服務型大學，進而導入產業帶動台灣產業發展。

雲林科技大學今天舉辦新任校長就職典禮，張傳育致詞時講述學校未來展望外，並介紹新任一級主管團隊，主任祕書及教務長、學生事務長及總務長。

張傳育宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」3大主軸回應少子化與產業變革挑戰；他強調將深化產學鏈結，攜手醫療機構及工業區打造企業AIT基地，整合人工智慧技術於製造、營建與永續領域，同步推動國際化人才培育，透過海外實習與跨國學術合作強化全球競爭力。

張傳育期許學校朝向「負責任大學」，結合攬才育才機制與產業研發中心設立，建構永續善循環，進而成為創新科技服務型大學典範。

google news透過 Google News追蹤中央社

關於學校一級主管聘任，張傳育指出，為讓更多老師參與校務推動，從各系院聘任，且有4成是女性。3名副校長分別為張艮輝、巫銘昌、黃世輝；主祕林建州、教務長張祥傑、學生事務長林蘭東、總務長惠龍。

張傳育畢業於成功大學電機工程學系，專精於類神經網路與智慧辨識技術，並擁有豐富的產學合作經驗，曾任雲科大研發長、產學與智財育成營運中心主任等職務。（編輯：謝雅竹）1140207

張傳育
三義木雕館攜手雲科大 AI監聽藝品揪蛀蟲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：