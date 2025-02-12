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青年好政計畫聚焦AI 提案公共討論最高獎金16萬

2025/2/12 11:27
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（中央社記者許秩維台北12日電）因應AI風潮，教育部青年署的青年好政計畫以AI創新為題，鼓勵青年組隊提案辦理公共討論，錄取團隊最高可獲16萬元獎金，並由青年署提供培訓，各場公共討論結論將對接相關部會。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，AI技術快速發展，正在改變生活各個層面，對青年來說更是充滿機會；AI技術不僅協助資訊獲取、學習、創業、產業發展，甚至在青年參與公共政策審議討論過程中，都可作為強有力輔助工具，提供政策分析與決策支援，推進社會進步。

為鼓勵青年說出在AI浪潮下如何發展，並塑造成熟、理性青年公共參與文化，青年署今年「青年好政－Let's Talk」計畫將以「AI創新－青年在AI浪潮下如何發展？」為題，即日起至3月21日，受理18至35歲青年3至5人組隊提案辦理公共討論。

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青年署提到，錄取團隊最高可獲得新台幣16萬元獎金，青年署也將提供一系列培訓及輔導支持，協助團隊理解公共議題討論設計脈絡與辦理流程，優化提案內容；青年團隊各場公共討論的結論，也將對接到相關政府部會，希望藉由公私協作共創，將青年意見化為具體可行政策。

為讓青年瞭解Talk計畫內容，青年署將於2月22日下午2時於集思台中文心會議中心辦理提案說明會，並同步於「青年好政聯盟」臉書粉絲專頁直播，有興趣者可上網報名提案說明會（https://youthhub.yda.gov.tw/proposal-activity-apply）。（編輯：張雅淨）1140212

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