陽明交大首創醫師法律學程 協助應對醫療糾紛

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（中央社記者陳至中台北27日電）陽明交通大學今天宣布，首創「醫師法律學分學程」，協助醫學系學生更有效地應對醫療糾紛、參與制定醫療政策，培育更多跨領域人才。

陽明交大醫學系今天發布新聞稿指出，當今的社會與工作環境越來越複雜，許多問題的解決不僅需要單一領域的專業知識，而須不同學科綜合應對。

陽明交大創全國先例，開設「醫師法律學分學程」，不僅為醫學系學生提供法律課程學習的機會，還鼓勵學生從大一、大二開始，探索法律的基本知識，並在大三、大四時，選修更具醫學專業相關的法學課程。

醫學系主任楊智傑表示，開設學程的目的，並不是僅為了醫療糾紛，而是認識到現代醫學已是跨領域的專業，希望醫學系培養出具備雙專長的頂尖人才。醫學與法律的結合，未來進入醫療領域後，無論是面對法律規範挑戰，還是參與醫療政策制定，都將具有不可忽視的優勢。

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黃昱潔在陽明交大取得醫學系碩士學位後，轉到美國攻讀法律學位。她表示，擁有醫學背景，能比其他律師更快速且精確掌握國際藥廠專利訴訟，並更深入理解藥品、醫療器材及相關醫療文獻期刊的專業知識。

黃昱潔在美國律師事務所實習時，就觀察到許多專利訴訟律師，都是具有醫學與法學雙領域背景。因此對陽明交大的新學程充滿期待，認為除了原有的醫師科學家組、醫師工程師組，再加上醫師法律學分學程，能讓學生在醫學領域學到更多法律知識，完全跟上國際趨勢。（編輯：陳政偉）1140227