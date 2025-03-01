228連假次日國道上午大致順暢 留意9地雷路段
2025/3/1 08:58（3/1 09:09 更新）
（中央社記者余曉涵台北1日電）今天是228連假第2天，根據國道即時路況顯示，上午8時左右國道大致順暢，高公局預估，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份等9路段。
交通部高速公路局發布新聞稿表示，今日凌晨0時到清晨5時交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.3倍；預估今天交通量為115百萬車公里。
根據即時路況顯示，上午8時國道大致順暢，都可以維持在時速60公里以上。高公局說，截至上午7時，交通量為8.9百萬車公里。
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由於天氣好，高公局研判將有大量旅遊車潮，高公局說，預判上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發；西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。（編輯：郭諭儒）1140301
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