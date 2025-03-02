早安世界》美烏元首當眾激辯 未如期簽署礦產協議

美烏元首當眾激辯未簽署礦產協議 兩國聯盟關係前景堪憂

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普2月28日在白宮橢圓形辦公室發生激烈口角，原定礦產資源協議簽署儀式與記者會和午宴取消。儘管澤倫斯基曾多次公開感謝美國援助，但川普指控澤倫斯基對美國不敬、不知感恩，也無意實現和平，並說俄羅斯總統蒲亭才是有意終結戰爭。澤倫斯基事後接受福斯新聞主持人拜爾專訪時強調尊重川普與美國人民，但拒絕向川普道歉，他也說仍準備簽署礦產協議，不過這將取決於美國。兩人發生爭執後，各國領袖大多力挺烏克蘭；有分析稱這是美烏聯盟破裂的信號。（看完整報導）

美媒：美國終止支援烏克蘭電網修復計畫

在長達3年的俄烏戰爭中，由於烏克蘭能源設施遭到攻擊，供電系統幾乎一直受到影響，部分地區夜間會停電。兩名負責烏克蘭計畫的美國國際開發總署（USAID）官員表示，美國國務院本週終止USAID一項協助修復遭俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭電網的計畫，駐烏克蘭的人員也大幅縮減。這兩名官員警告，烏克蘭正承受俄羅斯飛彈進一步襲擊，USAID此時撤離，將使烏克蘭的電網在冬季更顯脆弱。（看完整報導）

方大同過世享年41歲 金曲歌王抗病5年仍有音樂夢

金曲歌王方大同的公司賦音樂3月1日在社群平台證實，方大同已於2月21日早晨過世，享年41歲，聲明並提及方大同生前以積極態度對抗頑疾5年。方大同1983年生於夏威夷，2005年推出首張個人專輯 Soulboy 踏入歌壇，曾6度問鼎金曲獎最佳國語男歌手獎，2017年以「JTW西遊記」抱回金曲歌王獎座。近年他鮮少在螢光幕前露臉，最近一次是去年10月接受訪問，他透露從2021年開始生病，一直在休養身體。（看完整報導）

228連假收假日國道11路段壅塞 北返建議上午9時前出發

228連假收假日，高公局預估重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統等11路段，可能車多壅塞。高公局建議南部地區的西部國道北向用路人於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。（看完整報導）

3日前高溫達30度 4日起冷空氣報到北部探14度

中央氣象署指出，到3日前仍是溫暖偏熱的天氣型態，高溫可達攝氏30度，4日冷空氣南下，，高溫下滑只剩20度到22度，5日到7日北部低溫下探14度或15度，冷空氣預計會一直持續影響到9日，10日之後才會逐漸回暖。（看完整報導）

立法院5日召委選舉 綠可望拿8席、藍擬禮讓白1席

立法院將於5日舉行8個常設委員會的召委選舉，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期將再審預算，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。民進黨團預計取得8席召委，國民黨團擬禮讓交通委員會召委給民眾黨立委林國成擔任。（看完整報導）

專題／健保滿意度近9成 重病自費卻成民眾痛點

全民健保在1995年3月1日開辦，30年來不僅國人高度滿意，也因保障全民公平就醫而享譽國際，許多國家前來取經。然而新藥新科技價格屢攀新高、超高齡社會照護需求擴增，還有護理人力流失、急重症醫療過度負荷等問題，讓健保制度窮於因應，重大疾病自費醫療占比升高，也反映健保大傘覆蓋不到的窘境。（看完整報導）

美智庫：中國犯罪集團投資帛琉土地開發案 企圖動搖與台灣邦交

帛琉總統惠恕仁去年成功連任後，重申台帛邦交穩固，台灣正積極推動兩國經貿合作與投資，但商業投資也成為中國滲透帛琉及其他南太平洋島國的手段。美國智庫「太平洋經濟學」指出，具中國背景的跨國犯罪集團正透過投資帛琉度假村與土地開發案，在當地從事犯罪活動；這些組織更被中國政府利用來推動政治目的，企圖動搖台帛邦交。（看完整報導）

Skype 5/5終止服務 主打語音視訊一代通訊霸主走入歷史

微軟宣布Skype將於5月5日停用，用戶可改用Microsoft Teams。Skype自2003年推出後，曾是通訊軟體龍頭，2013年擁有3億用戶。2011年微軟斥資85億美元收購Skype後，成效未如預期。因應通訊模式轉變，微軟將簡化消費者通訊產品，集中發展Teams，提供通話、傳訊等功能。現有Skype訂閱用戶可使用點數和訂閱至下一個續訂期結束。（看完整報導）

火腿鬥士3比0完封統一獅 孫易磊：能穿火腿球衣在台灣投球是美好回憶

日本職棒火腿鬥士隊1日在台北大巨蛋與統一獅打交流賽，由旅日台灣投手孫易磊先發登板，投1局無失分，最快球速152公里。4局下火腿隊的萬波中正從姚杰宏手中轟出2分砲，率先攻下分數，6局下火腿隊再添1分，終場火腿隊以3比0獲勝。賽後孫易磊坦言有點疲勞，但可以穿著火腿隊球衣在台灣投球，是非常美好的回憶。（看完整報導）

開箱老照片》台灣詠春拳之父盧文錦

盧文錦是詠春拳一代宗師葉問的外甥，17歲起即拜入葉問門下，成為第3號弟子，也是好萊塢武打明星李小龍的同門師兄。1960年，盧文錦來台求學並接受軍事與情報訓練，少校軍階退役後，盧文錦專注弘揚詠春拳，在台北開館授徒。1993年，盧文錦被任命為政府維安特勤隊創隊教官，之後並在法務部調查局、台灣警察專科學校任教10多年，在台灣詠春拳發展及武術傳承具重要地位。（看完整報導）

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