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食藥署長由醫師出任 邱泰源讚如大谷翔平

2025/3/3 16:59
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（中央社記者曾以寧台北3日電）食藥署長由台大毒理所教授兼所長姜至剛接任，藥師公會全聯會表達不認同但尊重。邱泰源今天稱讚姜至剛是食藥署的「大谷翔平」，姜至剛則說，醫藥本一家，盼與藥界攜手前進。

前衛生福利部食品藥物管理署長莊聲宏今年1月中屆齡退休，2月27日由台大醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛接任，為食藥署有史以來首名醫師背景出身的署長。

中華民國藥師公會全國聯合會隨後發布新聞稿表示，醫師的訓練和專業與藥品、食品等專業領域有別，食藥署長應由藥學專家而非醫師擔任；認為本次任命與專業分工的角度背道而馳，不認同但仍予以尊重，也呼籲政府應重視不同專業領域聲音。

衛生福利部長邱泰源今天在衛福部記者會上，被問及此事表示，交接當天，台大醫院院長吳明賢到場對姜至剛給予最高的推崇；姜至剛對毒理、藥物都很熟悉，宛如食藥署的「大谷翔平」，且還有第3刀流，對法律也相當熟悉，因此自己非常感謝台大醫院割愛這名優秀署長。

在場的姜至剛表示，醫藥本一家，過去自己不論在腎臟科或內科醫學專業上，在醫院裡都持續與藥事合作，包含擔任藥委會主委等，對藥物審查、進用都略所了解；且自己一路師承的對象，都是藥師背景，博士班修習過程中，讀到藥物的部分時期也比醫學還要專精。

姜至剛說，未來盼建立更好的醫材審查制度、推動化妝品動物替代測試，並持續為國內藥學、醫材、化妝品與、食品共同努力。非常感謝藥師公會的指導，自己前幾天有遇到藥師公會全聯會理事長黃金舜，表達希望有機會拜訪，對方也答應來聊一聊可以怎麼攜手前進。

此外，永豐化學工業股份有限公司為市占率最高輸液大廠，去年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，造成國內輸液短缺。

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姜至剛說明，去年5月11日以前，在永豐事件前平均每月供應量0.5公升約230餘萬包、1公升約109萬包，目前國內在7家廠商合作下，產能已達到0.5公升每月220萬包、1公升約108萬包，國內生產穩定、達供需平衡。

「這段時間，這7家廠商做的事情，我們都點滴在心頭」，姜至剛指出，為滿足臨床需求，食藥署也建立輸注液媒合機制，並請國內合格廠商持續增產、核准專案輸入，至今年3月2日共陸續媒合共1551件；並持續鼓勵醫療院所跟廠商簽訂長期契約，仍有3家尚未簽約，會積極鼓勵，讓供應逐步回歸市場機制。（編輯：陳清芳）1140303

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