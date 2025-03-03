微笑星空 阿里山春星斯麥爾生態天文活動開跑

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）林業署嘉義分署與嘉義市天文協會4月至6月攜手推出「春星斯麥爾」6梯次兩天一夜的天文生態體驗營，邀請民眾日間探索充滿生機的阿里山，夜間觀看春季微笑曲線星象。

林業及自然保育署嘉義分署今天新聞稿表示，春季的阿里山國家森林遊樂區百花綻放，白天觀賞櫻花、杜鵑、繡球花、紫玉蘭等花卉點綴阿里山山林，夜晚在園區內無光害的小笠原觀景平台能看到從東方升起春季的「微笑曲線」星象。

嘉義分署指出，春季星空的「微笑曲線」從廣為人知的北斗七星出發，從北往南分別經過牧夫座的一等星「大角」、室女座一等星「角宿一」，一直延伸至烏鴉座所形成的曲線。

沿這條曲線還可辨識出雄壯的獅子座、放射狀的巨蟹座，還有機會看到大顆流星劃過天際；甚至在晴朗夜晚還能看到在台灣南部地區較易觀察的南半球指標星南十字星座，阿里山也是目前在台灣可完整看到南十字星座的最北地點。

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嘉義分署說，活動由嘉義市天文協會現場專業解說，包括星座介紹和天文望遠鏡操作，提供豐富天文知識和觀賞體驗。更安排在地導覽解說員帶領遊客深入了解阿里山國家森林遊樂區豐富生態、林業開發歷史及居民生活故事。

此外，活動包含室內課程、戶外實體天文望遠鏡操作練習、自然步道生態體驗、夜間觀星、搭火車賞日出等，課程內容豐富多元，不僅適合天文愛好者，也適合家庭親子出遊。活動5日開放報名，報名資訊洽嘉義分署或嘉義市天文協會王小姐0912527189。（編輯：孫承武）1140303