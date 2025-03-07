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清明連假離島航線第2波加班機 3/10上午9時開賣

2025/3/7 11:00
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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部民用航空局今天表示，清明連假離島的澎湖及金門航線，規劃第2波加班機，共3534個座位數，3月10日上午9時統一開放訂位。

民航局發布新聞稿表示，為了滿足清明連假民眾的返鄉及旅遊需求，針對需求較高的澎湖及金門航線已規劃第2波加班機，並將於3月10日上午9時統一開放訂位。

民航局表示，今年清明節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於2月10日開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供2378個座位數，金門航線提供1156個座位數，總計提供3534個座位數。

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民航局指出，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如3月10日訂票者，應於3月12日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局並提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：管中維）1140307

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