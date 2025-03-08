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早安世界》今溫度略回升 未來一週冷氣團減弱天氣偏溫暖
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早安世界》今溫度略回升 未來一週冷氣團減弱天氣偏溫暖

2025/3/8 07:17（3/8 07:54 更新）
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圖為民眾在台北花博公園的草皮上休憩。（中央社檔案照片）
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今溫度略回升 未來一週冷氣團減弱天氣偏溫暖

氣象署表示8日溫度略為回升，北部高溫落在攝氏18度到19度，中南部約24度到26度，迎風面的桃園以北、東半部有局部短暫雨。9日雨區更少，僅基隆北海岸、大台北地區及東半部有雨，其他地區多雲到晴。各地溫暖天氣持續到14日，高溫25度以上，中南部接近30度。（看完整報導

總預算財劃法覆議案 立院12日投票表決

立法院規劃11日、12日分別就總預算覆議案、財劃法覆議案，邀請行政院長卓榮泰報告備詢，質詢完畢後，12日進行兩覆議案投票。根據憲法規定，立法院對行政院移請覆議案，應於送達15天內決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時如全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應接受該決議。（看完整報導

日本全齡牛肉進口爭議 食藥署長姜至剛：審查完備非貿然開放

衛福部擬開放日本全牛齡牛隻進口，引發消基會不滿。消基會質疑日牛的狂牛症風險仍在，不能在沒有公布查廠結果前貿然開放進口。食藥署長姜至剛受訪表示，實地查廠、風險評估到書面審查完整，全部報告早已發布在食藥署網站，世界動物衛生組織已認定日本為風險可忽略國家，各牛齡牛隻的所有部位均安全、均可貿易，開放進口絕不是貿然為之。（看完整報導

健保解急診壅塞擬有條件調整支付標準 最快5月上路

中央健康保險署7日召開急診壅塞因應策略研商會議，研擬未來將醫師診察費和護理費分開，並按照檢傷級數差異各調增10%；全重度級急救責任醫院，加護病房給付比照醫學中心、中度級急救責任醫院比照區域醫院，並增給付急診留觀床等，估每年增加健保支出新台幣逾40億元，最快5月上路。（看完整報導

王毅喊「中國台灣省」 陸委會：互不隸屬是現狀

中國外交部長王毅7日在全國人大的記者會上再次宣稱，聯合國大會第2758號決議已解決全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、「一中一台」的任何可能，並說台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。行政院大陸委員會回應指出，上述決議根本沒有提及台灣，北京扭曲聯大決議，中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬為台海客觀現狀。政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」，提升自我防衛能力，維護國家主權及台灣整體利益。（看完整報導

韓國戒嚴風波尹錫悅被控叛亂 法院撤銷羈押放人

韓國總統尹錫悅1月中旬被控涉嫌叛亂，成為首位因刑事控訴被捕的現任總統。他的法律團隊隨後請求取消逮捕令，聲稱檢方花太久時間才起訴、尹錫悅遭到非法拘留。法院7日接受請求，尹錫悅隨即從拘留所獲釋。韓聯社報導指出，尹錫悅將在非羈押狀態下繼續受審。（看完整報導

川普暫緩25%關稅1個月 加拿大維持初步報復性反制

美國總統川普5日宣布，4月2日前暫停對加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。對此加拿大政府仍維持初步報復性關稅措施，實施範疇包括柳橙汁、咖啡、電器、鞋類、化妝品等。加拿大總理杜魯道表示，在與川普通電話後，他預期兩國在可預見的未來進入貿易戰。川普祭出關稅不僅影響墨西哥，也衝擊美國市場，未來汽車產業與農產品，將成美墨談判重點。（看完整報導

川普澤倫斯基口角後 美烏高層訂12日沙國會晤續談止戰

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮不歡而散之後，兩國7日證實下週將於沙烏地恢復會商討論俄烏止戰。白宮特使魏科夫表示，澤倫斯基已道歉並對美國表示感激。澤倫斯基開出3條件要求俄羅斯承諾不攻擊烏克蘭能源或其他民用基礎設施、停止以飛彈和無人機長程打擊、不在黑海進行軍事行動。（看完整報導

路透：美擬對中國製造、註冊船隻收泊港費 可能波及長榮海運等業者

美國計劃向與中國有關的船隻收取停靠港口費用，草案敦促盟友也採取類似措施，否則將遭到報復。美媒報導指出，這項計畫將衝擊貨櫃運輸業者，包括瑞士的地中海航運公司、丹麥的馬士基集團、德國的赫伯羅德輪船公司、台灣的長榮海運，以及載運糧食、燃料和汽車的船隻營運商。航運諮詢機構指出，台、韓航運公司有望受益，業者分析國內貨櫃三雄長榮、萬海與陽明海運受波及程度小，但運價可能上漲，造船訂單可能轉向日、韓。（看完整報導

台積電加碼對美投資 晶片戰爭作者：仍根留台灣

針對台積電宣布對美投資千億美元闢建新廠，「晶片戰爭」一書作者米勒分析，台積電產線全球化是自然應發展的趨勢，就算新廠落成，台積電大部份的產能仍將留在台灣。他在英國金融時報投書指出，隨著台積電在美國擴張版圖，三星和英特爾將面臨嚴峻挑戰。他並說，台灣領導層期盼藉由對美國經濟的投資，確保川普持續關注台灣安全。（看完整報導

開箱老照片》學苑影展在台大開幕

1982年3月8日新聞局主辦的第1屆「學苑影展」開幕，希望使「只愛看洋片」的大學生關注國產電影，藉大學知識分子支持提升國片水準。影展分北部院校、中南部院校兩階段進行，並舉辦票選活動如「台大金馬獎」、「政大金鷹獎」、「輔大影藝金獎」，選出最佳影片、最佳導演及男女主角等。（看完整報導

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川普
川普大動作驅逐移民 遣返瓜地馬拉人數反減少4成川普再提台灣捧走晶片生意態度軟化「算他們厲害」
尹錫悅
韓國戒嚴風波尹錫悅被控叛亂 法院撤銷羈押放人尹錫悅彈劾案宣判日 周邊地鐵將管制出入
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