找回阿美族原味 林保署攜手都歷部落復育酒麴植物

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）東海岸曾有13種釀酒用酒麴，但因開發及年輕人不熟悉釀酒等因素而式微；林業及自然保育署台東分署今天攜手阿美族人，在東海岸復育酒麴植物黃荊及過山香。

林保署台東分署今天在東海岸都歷部落水源地旁的「日暮安」（阿美族語demoan，意思為星星最亮的地方），種下當地阿美族人傳統酒麴植物黃荊及過山香；同時加碼致贈參與植樹復育的族人們每人1株過山香，希望將阿美族酒麴植物復育行動，推廣到部落讓更多族人參與，進而延續都歷阿美族人傳統酒麴及採集文化。

台東分署表示，近年林保署推動原生樹種復育工作，台東分署也連續數年於植樹月贈送台灣原生種植物給民眾；都歷部落長期與分署合作進行社區林業、國土生態綠網、友善生產及里山倡議（生產地景、生態旅遊）等工作，因此分署成功工作站特別選在植樹節前夕，與都歷部落合作在部落周邊林地栽植阿美族民族文化植物。

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這次參與植樹族人們，其中年齡最小的2歲多、最年長的是近90歲的頭目林學明，族人們扶老攜幼在成功工作站人員協助下，種了200株傳統酒麴植物黃荊及過山香，後續也會由部落族人認養及維護。

台東分署表示，過去都歷部落族人釀酒所使用的酒麴植物一共有13種，包括雞母珠、大葉田香、七里香、黃荊、過山香等；旮部融岸文教促進會理事長吳筱帆則說，目前部落已經栽植近7、8種酒麴植物，未來也希望能將這些植物全部種回部落周邊。（編輯：陳仁華）1140311