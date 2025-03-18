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19日冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下

2025/3/18 17:51（3/18 18:03 更新）
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台北市萬華區民眾外出穿著保暖衣物。中央社記者張皓安攝 114年3月18日
台北市萬華區民眾外出穿著保暖衣物。中央社記者張皓安攝 114年3月18日
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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署今天表示，受強烈大陸冷氣團或寒流影響，今晚至明天雲林以北11縣市防局部攝氏10度以下低溫，這波冷空氣持續到20日清晨；20日白天起逐日回溫，25日白天高溫可達30度左右。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，今晚起強烈大陸冷氣團或寒流南下，明天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今天至明晚新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生；雲林以北局部地區可能有10度以下低溫發生的機會（黃色燈號）。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚起各地溫度進一步下降，預估中部以北、東北部平地普遍低溫約10、11度，其他地區13至15度，明天白天高溫北部、東北部約15至19度，中南部21、22度。

林定宜指出，20日清晨除了強烈大陸冷氣團或寒流影響外，另外再加上輻射冷卻，預估中部以北、東北部低溫約9至11度，其他各地12至15度，局部地區還會再低一些；20日白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

林定宜進一步說明，目前資料顯示持續到25日，白天會愈來愈暖，但夜晚、清晨仍然偏涼冷，預估25日北部全天氣溫約16至29度、中部17至30度，南部19至31度，日夜溫差皆逾10度以上。

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降雨方面，林定宜表示，明天水氣更少，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；20日起各地轉為晴到多雲。

林定宜提到，若溫度及水氣能配合，明天中南部、花東地區3000公尺以上高山有零星降雪機率；另外提醒新北至台南、屏東、台東及澎湖、馬祖沿海空曠地區要留意較強陣風。（編輯：陳政偉）1140318

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中央氣象署發布低溫特報，18日晚起強烈大陸冷氣團或寒流南下，冷空氣影響至20日清晨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
中央氣象署發布低溫特報，18日晚起強烈大陸冷氣團或寒流南下，冷空氣影響至20日清晨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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林定宜
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