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星空聯盟奧地利鐵路合作 長榮等25家航空可轉乘

2025/3/21 12:19（3/21 12:41 更新）
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星空聯盟與奧地利聯邦鐵路（ÖBB）合作，提供長榮航空股份有限公司等25家航空公司轉乘服務，旅客除透過網路報到，也可於格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克的ÖBB旅遊中心辦報到手續，同時領登機證及火車票。（星空聯盟提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年3月21日
星空聯盟與奧地利聯邦鐵路（ÖBB）合作，提供長榮航空股份有限公司等25家航空公司轉乘服務，旅客除透過網路報到，也可於格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克的ÖBB旅遊中心辦報到手續，同時領登機證及火車票。（星空聯盟提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年3月21日
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）星空聯盟與奧地利聯邦鐵路（ÖBB）合作，提供長榮航空股份有限公司等25家航空公司轉乘服務，能讓旅客無縫接軌從維也納機場往返於奧地利格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克。

星空聯盟成員長榮航空今天轉發星空聯盟新聞稿，星空聯盟表示，與ÖBB合作提供旅客更多選擇，只要搭星空聯盟成員班機到維也納機場，就可直接在機場轉乘銳捷列車（Railjet）往返格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克。

此外，旅客除透過網路報到，也可於格拉茨、林茲、薩爾斯堡和因斯布魯克的ÖBB旅遊中心辦報到手續，可同時領取登機證及火車車票。

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星空聯盟與德國鐵路（Deutsche Bahn）已於2022年8月成為聯合運輸合作夥伴，串連聯盟範圍內航空網絡與鐵路、巴士、渡輪或其他交通運輸系統，加強會員系統整合，提供旅客在機場、車站與港口更便利轉乘服務。

成立於1997年的星空聯盟是第1個全球性航空聯盟，現有25家成員公司，長榮航空2013年6月加入。星空聯盟飛航網路每天提供超過1萬7500個班次，飛往189國、超過1150個目的地。（編輯：李明宗）1140321

#星空聯盟
#奧地利
#德國
#長榮航空
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