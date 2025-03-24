唐氏症特展萬人響應 傳遞「不麻煩」促社會共融

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）唐氏症基金會舉辦「創造我們的世界」特展昨天落幕，展期間吸引逾萬人響應，在人來人往的台北車站大廳拉近距離、化解偏見，創辦人林正俠盼傳遞支持唐寶寶並不麻煩，促社會共融。

穿上不同顏色、不對稱的襪子，支持因為有不成對染色體而受到限制的唐寶寶，台北101大樓也為支持唐寶寶點燈，這是台灣人的3月21日，共同響應世界唐氏症日。唐氏症基金會5年前開始跳脫同溫層框架，在世界唐氏症日舉辦特展，以社會大眾容易接近的方式，倡議包容與理解。

今年為期9天的特展於台北車站大廳舉行，以「創造我們的世界」為名，吸引眾多民眾參與，包括總統賴清德、永齡基金會創辦人郭台銘夫人曾馨瑩等人都親臨現場，以實際行動支持唐寶寶家庭，呼籲社會大眾攜手打造更包容、友善的生活環境，讓世界更加關注唐氏症議題。

林正俠就是1名唐寶寶的爸爸，27年前為了女兒創立唐氏症基金會，身為基金會董事長的他今天透過新聞稿回顧這次展覽，他說，以機會、微笑、不麻煩為核心理念，就是希望社會能給予唐寶寶機會，透過學習，「他們也能獨立生活」。

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林正俠說，微笑是世界共通語言，拉近彼此距離、化解偏見，唐寶寶並不麻煩，只需要更多理解與包容。舉辦特展的目的不僅是讓更多民眾參與，更讓身心障礙者走出家門、進入社會，期盼達到逐步實踐社會共融的願景，讓唐寶寶擁有更友善、多元生活環境，「真正創造我們的世界」。

「創造我們的世界」特展，透過唐寶寶親自導覽介紹，深刻感受到他們的努力與生命光彩，曾馨瑩在世界唐氏症日當天到場共襄盛舉，同時宣布今年永齡基金會將支持唐氏症基金會推動早期療育偏鄉計畫，希望幫助更多在偏鄉成長、有需要的孩子。（編輯：張雅淨）1140324

台北101大樓於世界唐氏症日3月21日點燈，象徵社會對唐寶寶的關懷與支持。（唐氏症基金會提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年3月24日