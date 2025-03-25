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身心障礙家庭雙重老化 機構人力短缺待解

2025/3/25 18:49（3/25 22:11 更新）
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企業家李福田（左）25日捐贈新台幣109萬元，協助唐氏症基金會購置輔具，基金會董事長林正俠（右）盼攜手社會各界，共同打造更友善、溫暖的照護環境。（唐氏症基金會提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年3月25日
企業家李福田（左）25日捐贈新台幣109萬元，協助唐氏症基金會購置輔具，基金會董事長林正俠（右）盼攜手社會各界，共同打造更友善、溫暖的照護環境。（唐氏症基金會提供） 中央社記者陳婕翎傳真 114年3月25日
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（中央社記者陳婕翎台北25日電）台灣步入超高齡社會，成年身心障礙者與主要照顧者雙重老化，雖機構有空床，卻招不到足夠人力，除了引進AI設備輔助，社福團體盼強化照顧環境安全性與人性化，留住照顧人才。

身心障礙者家庭的安置與照顧問題日益嚴峻，唐氏症基金會董事長林正俠今天透過新聞稿呼籲，需要政策推動機構照顧環境更加安全、人性化，讓身心障礙者獲得更高品質服務，也讓照顧人員能安心投入工作。

唐氏症基金會永福之家興岩園區安置77名身心障礙者，59%行動不便需使用輪椅，由於無依或家庭經濟困難、主要照顧者高齡，因此長期居住機構，第一線照顧人員普遍採徒手搬運與移位，效率高卻有高負荷與高風險。

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唐氏症基金會承接陽明教養院永福之家興岩園區，引進先進的人工智慧（AI）設備，成為全台首個結合24小時全日托服務與AI技術的機構。但經費門檻高，企業家李福田捐贈新台幣109萬元，協助購置輔具，改善照顧環境，為身心障礙者及其照顧者打造溫暖友善服務空間。

唐氏症基金會執行長林美智表示，這次的捐贈協助購置與汰換適當的輔具設備，不僅提升機構工作人員操作輔具的能力，改善照顧品質，還能有效降低機構人員及身心障礙者受傷風險，有助提升服務對象的身體功能與生活自主能力，從而創造更加友善的照顧環境。（編輯：陳清芳）1140325

#林正俠
#唐氏症基金會
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