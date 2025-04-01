搶救首例 一對台灣黑熊同落套索搶救後當場野放

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（中央社記者盧太城台東1日電）台東延平桃源部落巡守隊，昨日發現1公1母台灣黑熊，相距約10公尺分陷套索，所幸及時通報林保署搶救僅受輕傷，予以現場安置，麻醉過後自行離去，這也是首例同時搶救2黑熊。

農業部林業及自然保育署台東分署自然保育科長林孟怡今天告訴中央社記者，延平鄉桃源部落巡守隊員余俊雄等5人，31日下午2時許在海拔725公尺的原住民保留地與國有林交界處，執行台灣黑熊棲地巡護時，聽見不明動物叫聲，循聲發現2隻黑熊分別受困相距約10公尺的套索陷阱，離即通報台東分署。

林孟怡表示，分署獲報後立刻邀集野灣醫療團隊協助，除了在地桃源部落族人參與外，鄰近的永康部落巡守隊也主動請纓協助救援，加上分署同仁總計40人陸續趕赴現場。

經檢視受困的2隻黑熊為一公一母，公熊體重60公斤、母熊43公斤，兩隻黑熊均為左前肢受困套索，因僅輕微外傷，經現場清創並評估無感染風險後，眾人退至遠距觀察，讓2熊在麻醉藥效消退後原地甦醒自行離去。

台東分署表示，這次能快速完成黑熊救援並原地野放，主要歸功桃源部落巡守隊平時積極投入棲地巡護，因而能及時發現、通報，這也是在地社區共同協力，同時成功救援兩隻黑熊首例。

通報的巡守隊人員告訴台東分署，當下情緒非常緊張，除了擔憂黑熊是否受傷，也期望救援人力盡快趕抵，所幸通報機制及平時演練奏效，讓救援得以順利完成。前往協助的族人說「我們覺得自己做對了一件事！我們一起幫助部落的好鄰居黑熊平安回家了！真是好開心，也鬆了一口氣啊」。

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台東分署表示，為防範類似情況再發生，延平桃源部落巡守隊員今天也會同台東分署人員前往黑熊受困地點周邊，地毯式搜尋是否尚有來源不明陷阱。

此外，由於台灣黑熊族群擴張，活動範圍已進入淺山甚至山腳聚落周邊，山區農民與部落族人若有傳統狩獵與防治獸害需求，洽分署各工作站免費換發不會誤捕黑熊的改良式獵具。（編輯：孫承武）1140401