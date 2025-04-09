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吳德榮：入夜迎首波鋒面 防雷擊、瞬間強降雨

2025/4/9 08:53（4/9 09:09 更新）
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氣象專家吳德榮表示，9日深夜至10日下午首波鋒面通過，各地慎防雷擊與瞬間強降雨。圖為台北市白天天氣不穩定，外出民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，9日深夜至10日下午首波鋒面通過，各地慎防雷擊與瞬間強降雨。圖為台北市白天天氣不穩定，外出民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮表示，今天深夜至明天下午首波鋒面通過，12日下午至13日晨第2波鋒面通過，鋒面影響期間各地慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。預估14日起約1週的時間天氣暖熱如夏。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達攝氏30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼。山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，今天深夜至明天下午（前後不到24小時）鋒面通過，中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生，氣溫略降。

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吳德榮指出，明晚至12日上午恢復晴暖穩定；12日下午至13日晨（前後亦不到24小時）另一鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，亦有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，氣溫下降。13日白天起天氣迅速好轉，「雨過天青」。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，14、15日高壓影響，各地白天「晴熱如夏」、早晚因輻射冷卻、明顯偏涼，日夜溫差超過15度；16至18日高壓迴流，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧。（編輯：李錫璋）1140409

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#吳德榮
#輻射冷卻
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