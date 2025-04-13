華梵大學美術系畢展 展牆即興創作搞笑插畫

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（中央社記者陳至中台北13日電）華梵大學美術與文創學系近日在台北松山文創園區舉辦畢業展，展出200多件精彩創作，學生蘇柏勲佈展時靈光乍現，拿著麥克筆在展牆即興創作大面積的搞笑插畫。

華梵大學今天發布新聞稿，美術與文創學系第26屆畢業展昨天晚間在松山文創園區二號倉庫開幕，以「拓」為主題，宣示這群即將踏入社會的年輕藝術家們，在創作之路上開拓屬於自己的道路。

畢展作品類型相當多元，涵蓋動漫、插畫、油畫、水墨等，更有許多顛覆想像的有趣創作，例如學生蘇柏勲將蝸牛和蛞蝓參加蒼蠅王子生日派對的搞笑故事，畫成「蟲蟲生活小漫畫」。四周展牆上的大面積插畫，則是他到現場佈展時，直接拿起麥克筆，將腦中突然湧現的畫面即興畫出，僅花3小時就大功告成。

蘇柏勲說，從有記憶開始，腦中就經常浮現許多瘋狂的畫面，他都會用畫筆一一畫下，一直到現在都保有這個習慣。未來會持續創作，希望這個悲慘可怕的世界，不會缺少可愛角色。

人文與藝術學院院長黃智陽給予極高評價。他說，細看蘇柏勲的瘋狂插畫，無論是身穿花洋裝卻腳戴電子腳鐐的恐龍阿嬤，正在用小羊身上的長毛編織西裝；或者優雅滑著直排輪的長頸鹿，頭頂上卻有一個人在洗澡。每一幅插畫都很kuso（形容惡搞），但線條細膩、生動優美，布滿整面展牆，讓參觀者目不轉睛。

另外，學生蔡承諺以北港朝天宮莊儀團知名的水精、金精將軍為本，融合藝術創作與文化傳承，打造兩尊比人還高的神偶，站在展場最前方的位置守護芸芸眾生，也成為矚目的焦點。

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52歲的大齡學生李叔修，展出系列作品「非非」，以水墨和多元媒材創作出時間的神秘感，還製作一本超長的摺頁畫冊，展現不亞於年輕學子的創作力。

畢展將展出到本月14日，華梵大學校長李天任表示，藝術是一條不容易走的路，勉勵畢業生們不要忘記初心，也期盼社會大眾給這群有活力的藝術家們鼓勵與支持。（編輯：吳素柔）1140413