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肝基會深入阿里山 免費幫原民做肝臟檢查服務

2025/4/19 13:42（4/19 14:11 更新）
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肝病防治學術基金會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」希望成為全民運動，19日深入嘉義縣阿里山鄉，為原住民免費做肝病、癌症指數抽血篩檢等檢查，盼透過活動提醒民眾完整肝臟檢查的重要性。（肝病防治學術基金會提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月19日
肝病防治學術基金會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」希望成為全民運動，19日深入嘉義縣阿里山鄉，為原住民免費做肝病、癌症指數抽血篩檢等檢查，盼透過活動提醒民眾完整肝臟檢查的重要性。（肝病防治學術基金會提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月19日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣19日電）肝病防治學術基金會今天深入嘉義縣阿里山鄉，為340多名原住民免費做肝病、癌症指數抽血篩檢等檢查，甚至帶著儀器走入不便外出的原民住家，透過活動提醒完整肝臟檢查的重要性。

肝病一直是國病，肝病防治學術基金會大力推動「今年超了沒？腹超十年計畫」希望成為全民運動。

肝基會總執行長楊培銘等人，今天天未亮就到阿里山鄉山美村衛生室，先幫現場原住民衛教宣導，再協助抽血及腹部超音波等檢查。活動過程中，還驅車前往不方便外出民眾家中，利用手提式腹超儀器，做腹部超音波檢查，並呼籲大家「相招一起來顧肝」。

楊培銘表示，由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。而肝臟病變常是靜悄悄的發生，一旦發生不可逆的病變時，常已不能積極治療，因此，事前預防及篩檢工作非常重要。

楊培銘指出，近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝硬化及肝癌整體發生率緩慢下滑，然而至今台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。因此，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它，並將其根除。

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嘉義縣衛生局長趙紋華說，肝基會長期致力推廣肝炎防治及肝癌篩檢，此行帶著港澳台灣慈善基金會愛心獎的支持贊助，進入台灣的偏鄉角落，為阿里山鄉山美、新美、茶山村等附近民眾做完整的肝臟檢查，並後續資助檢查異常弱勢民眾到醫療院所接受治療及追蹤，達到根除台灣肝病的目的。

根據肝基會統計，今天參加免費保肝篩檢超過340人，其中有6人發現異狀，需要轉診。（編輯：李錫璋）1140419

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肝病防治學術基金會19日深入嘉義縣阿里山鄉，為原住民免費做肝病、癌症指數抽血篩檢等檢查，甚至帶著儀器走入不便外出的原民住家。（肝病防治學術基金會提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月19日
肝病防治學術基金會19日深入嘉義縣阿里山鄉，為原住民免費做肝病、癌症指數抽血篩檢等檢查，甚至帶著儀器走入不便外出的原民住家。（肝病防治學術基金會提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年4月19日
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