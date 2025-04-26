英果醬大賽台灣奪69獎 名廚：新鮮水果滋味舌尖迸發

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（中央社記者黃佩珊倫敦26日專電）台灣品牌參加英國「世界柑橘果醬大賽」今年再創佳績，斬獲69面獎牌。英國名廚勒帕德說，當他品嚐台灣參賽者的果醬時，他非常驚訝，「新鮮水果滋味在舌尖迸發」，好像帶領他來到亞熱帶果園，探尋一場美妙的味蕾饗宴。

另外，雲林縣信義育幼院去年贏得果醬大賽兒童組首獎，今年又在「手工競賽」類奪下一面獎牌。果醬大賽總監麥卡許（Beatrice McCosh）說，他們的果醬不但味道好，孩童們手工製作的標籤也非常漂亮。

世界柑橘果醬大賽（Dalemain World Marmalade Awards）是全球最具聲望的果醬競賽之一，今年有3000多件作品參賽。

麥卡許指出，今年有200種台灣果醬參加「職人工藝競賽」（Artisan Competition），還有近50種台灣果醬參加「手工競賽」（Homemade Competition）。「台灣果醬的好味道，讓評審驚艷。」

勒帕德（Dan Lepard）是「世界柑橘果醬大賽」前評審。他指出，台灣果醬在國際評比中，非常有優勢。台灣是座小島，果醬製造者可就近向果農購買新鮮水果，使得台灣果醬風味新鮮自然。而傳統英國果醬，為了能在室溫下保存較久，糖的比例占60%，往往掩蓋了水果的味道。

每年只有3個名額的「雙金獎」今年「國際果醬類」得主為日本品牌Gela 319；「傳統果醬類」獲獎者為英國廠商Single Variety；來自台灣的「果食男子」則在「搭配鹹食類」斬獲雙金獎。

果醬專門店「果食男子」今年創台灣紀錄，參賽產品全數獲獎，囊括1雙金2金3銀6銅2佳作；「小甜心手工果醬」奪得1金3銀8銅；「渼橘客新鮮果優格」專賣店獲1金1佳作。

「果食男子」由鍾文平和鄧聖強創辦。鄧聖強從小喜愛美食，一直在餐飲業工作；鍾文平原本從事行銷工作，後轉為餐飲管理。兩人10年前創立自己的品牌，鄧聖強做果醬研發，鍾文平負責行銷設計，一路走來，終於帶著台灣風味果醬站上世界舞台。

果食男子憑著「柴焙龍眼琴酒葡萄柚果醬」一舉在添加有趣食材類別、添加酒類類別奪金，在適合搭配鹹食類別更拿下最高榮譽「評審雙金獎」。

柴焙龍眼琴酒葡萄柚果醬以台灣紅肉葡萄柚，搭配柴焙龍眼和琴酒一同熬煮，把台灣人熟悉的龍眼香味，帶向全世界。

「小甜心手工果醬」創辦人劉彥雯來自高雄美濃，有兩個孩子。起初，她只是想讓患有罕見疾病的女兒安心享用無添加物的健康食品，才開始手工果醬製作之路。手工果醬的好滋味受親朋好友讚美後，她在2016年創立「小甜心手工果醬」。

劉彥雯奪下金獎的果醬「柚見甜蜜」選用台南文旦，為減少文旦苦味，特別添加蜜柑及台東馬告酒，以提升整體風味。

劉彥雯說，果醬對她來說，不僅是果醬，而是情感的傳遞，希望能讓更多人吃到無添加物的天然果醬。

渼橘客新鮮果優格專賣店來自嘉義。創始人柯博仁說，這次得到金獎的「洛神葡萄柚」經3年實驗與改良，保留整朵花型，工序簡單卻非常耗時，果醬呈現喜氣的紅色，入口時甜中帶酸，尾韻有葡萄柚的微微甘苦，層層疊疊感受到不同水果的風味。

柯博仁說，他中年轉業，自行創業，捲起衣袖親手做優格的原因是家人愛吃優格，研發果醬是為了讓優格的口味多元化。女兒品嚐後讚不絕口，成為他最大的研發動力。

他指出，在果醬大賽得到肯定，把嘉義在地果醬帶到國際舞台，他感到很開心、很榮耀。

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世界柑橘果醬大賽25日在英國古蹟「達拉蔓莊園」（Dalemain Mansion）舉行頒獎典禮，26日舉辦交流活動，供參觀者品嚐各類得獎果醬。

知名英國兒童文學虛構角色、熱愛柑橘果醬與果醬三明治的「柏靈頓熊」（Paddington Bear）是大賽「守護者」。（編輯：陳妍君）1140426

「小甜心手工果醬」今年在英國「世界柑橘果醬大賽」奪得1金3銀8銅。圖為「小甜心手工果醬」創辦人劉彥雯去年參加英國果醬大賽。（劉彥雯提供）中央社記者黃佩珊倫敦傳真 114年4月26日

英國「世界柑橘果醬大賽」每年頒獎典禮和交流活動都在英國古蹟「達拉蔓莊園」（Dalemain Mansion）舉行，並提供參觀者品嚐各類得獎果醬。圖為今年獲最高榮譽「雙金獎」的台灣果醬品牌「果食男子」創辦人鄧聖強。（鄧聖強提供）中央社記者黃佩珊倫敦傳真 114年4月26日