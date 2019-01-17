發展觀光 蘇揆：地方特色若一樣遊客不會再來

（中央社記者王承中、顧荃台北17日電）行政院長蘇貞昌今天針對台灣觀光發展策略表示，現在世界是全球化的時代，如何吸引遊客，仰賴地方特色。如果每個地方特色都一樣，遊客不會再來；用殺雞取卵的方式，也會讓旅客印象不好。

蘇貞昌今天上午在行政院會中聽取交通部「我國觀光發展策略報告」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在記者會中轉述，蘇貞昌表示，現在世界是全球化的時代，如何吸引遊客，仰賴地方特色。如果每個地方特色都一樣，遊客不會再來；用殺雞取卵的方式，也會讓旅客印象不好。

蘇貞昌表示，觀光牽涉到相關各部會，國家法令與政策也必須與時俱進，地方政府對各地特色最瞭解，地方首長都有各方面的見解，中央應給予幫忙。各地如有各種特色，希望政策都能兼顧到。

蘇貞昌表示，歡迎貴客來台，但相對也會帶來負擔，都要一併考量。國外旅客如果假觀光之名，一下車就脫逃，帶來治安負擔，也必須有相對防範機制，不是等到發生事情才來想辦法，配套措施應該想好。他國的經驗與先例，足供參採，取其利防其弊。

交通部次長祁文中在出席行政院院會後記者會時表示，今年國際旅客目標1150萬人次、國民旅遊目標1.9億人次、觀光收入新台幣8215億元。明年的國際旅客目標則為1200萬人次。

對於研議調降乙種旅行社資本額部分，祁文中表示，目前綜合類旅行社資本額需要新台幣3000萬元以上、甲種600萬元以上、乙種300萬元以上。為扶植青創跟在地就業，目前正匯集產官學界的意見，本有想增列丙種旅行業，但經多次探討認為沒必要。

祁文中指出，目前方向是討論是否把乙種的資本額向下修，以降低青創業者進入門檻，但現有的綜合類、甲種、乙種旅行社認為不要修太低，因為牽涉到消費者權益的保障，但是青創業者則希望門檻不要太高，會再透過說明會跟座談會以凝聚共識。官員透露，目前是傾向下修至150萬元以下。（編輯：蘇志宗）1080117