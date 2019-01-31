退撫基金短絀 銓敘部：民國140年前不破產

（中央社記者范正祥台北31日電）全國教育產業總工會關切退撫基金短絀，今天在立法院舉行記者會，提出包括設立撥補基金在內數項訴求。對於退撫基金財務困境，銓敘部與教育部強調，已思考因應措施，會做好管理責任。

外傳勞保破產時間恐提前一年破產，勞動部長許銘春日前宣示政府將負最終給付責任，政院將挹注200億元。

全教產理事長黃耀南說，政府是軍公教人員的僱主。根據公務人員退休撫卹基金管理條例第8條規定，「如基金不足支付時，應由基金檢討調整繳費費率，或由政府撥款補助，並由政府負最後支付責任。」政府必須正視退撫基金不足的問題。

黃耀南表示，面對退撫基金短絀，全教產提出訴求，建請政府每次精算之後，基金有任何不足之處，務必切實依規定撥補，而且必須在發生缺口的下一個年度立即撥補，並在三年內撥補完成；拒絕只顯示會破產的現金流量表，必須精算出足以支付足額退休金，每年應到位的金額；設立撥補基金，專項用於基金缺口。

另外，黃耀南也說，全教產主張廢除國家金融安定基金設置及管理條例第4條有關國安基金來源的規定，不要讓公務人員退休撫卹基金投入股市。

對於全教產的訴求，出席記者會的銓敘部退撫司副司長吳俐澐表示，退撫基金財務困境，銓敘部很早就有預知，也一直在思考因應措施。

吳俐澐說，去年7月1日新上路的退休制度，重新審核15萬3000名退休公務人員的退休所得，這部分節省下來的結餘款約新台幣60億元。

她說，經過委託精算，從今年1月1日開始，這樣陸續挹注的金額每一年可以從120億元到273億元不等，估計持續挹注50年之後，公務人員退撫基金總共會達7619億元，可讓公務人員退撫基金的財務與安全度，估算到了民國140年之後才會破產。

教育部人事處副處長林妙貞說，教育人員比照公務人員，逐年會把節省的退撫經費挹注到退撫基金，不能挪做他用。全教產的訴求也涉及整個政府的財政規畫，教育人員這部分會配合公教一致的方向努力，一定會依照規定做好管理的責任。

另外，林妙貞指出，教育部預估每年撥補回來的教育人員退撫基金結算50年會有總計8620億元。每年3月1日公布挹注經費。

民主進步黨立法委員許智傑和中國國民黨立委曾銘宗、陳學聖受邀出席記者會。許智傑形容，軍、公、教、勞就像大家庭，政府都要好好照顧，他讚揚總統蔡英文很有勇氣，面對過去以來都認為要改卻沒有改的老問題，進行改革。（編輯：楊凱翔）1080131