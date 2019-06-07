賴中強公布政見會提問 民進黨：尊重

（中央社記者溫貴香台北7日電）2020民進黨總統初選電視政見發表會明天登場，提問人之一台灣公民陣線發起人賴中強提前在臉書公布提問內容。民進黨發言人周江杰今天表示，只要符合對雙方資訊公平原則，民進黨尊重且不干預。

民進黨總統初選兩強相爭，形成總統蔡英文與前行政院長賴清德對決態勢，8日將舉行唯一一場政見發表會，各界高度關注。

不過，3名提問人之一的賴中強6日下午在臉書提早公布政見發表會兩道題目，第一題是：「如何解決長年低薪問題？」他想請教蔡總統及賴清德，對於扭轉台灣低薪與血汗過勞現象的經濟戰略為何？是否贊成比照日韓預告作法大幅提高基本工資、減縮外勞人數，引導產業加速自動化升級？

第二題是：「中華民國體制下如何確保台灣自主？」賴清德在追求台灣自主獨立的道路上，認為自己和蔡總統的立場有無不同？有什麼重要政策是蔡總統第一個任期內沒有做到，而賴清德在未來4年內可以完成的？是否同意台灣人民才是這個國家的主人？是否贊成修改國籍法，明確界定只有台灣人民才是國民？而蔡總統也必須針對上述問題做出見解。

對於賴中強提前公布提問內容是否涉及洩題？周江杰下午表示，3位提問人都是經雙方同意邀請來提問的，基本上尊重他們提問的方式與問題內容，只要符合對雙方資訊公平的原則下，民進黨不干預。

他進一步說，賴中強採事前公開題目的方式不在原來設想範圍，但也未在事前約定的禁制範圍。

周江杰表示，經溝通了解後，能明白賴中強的用意，是希望雙方對公民團體關心提問的問題能妥慎準備、周延回答。在這部分，民進黨尊重。（編輯：林沂鋒）1080607