出席FBINA校友研習營 總統：台灣是可靠夥伴

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）總統蔡英文今天出席美國聯邦調查局國家學院（FBINA）校友會亞太區複訓研習營開幕典禮時表示，台灣致力實現自由開放印太區域的願景，與理念相近的夥伴合作讓區域更安全；台灣是可靠的夥伴。

美國聯邦調查局與中華民國法務部調查局共同舉辦FBINA校友研習營；法務部表示，活動邀請亞太地區20多國約170多名高階執法官員參加。蔡總統在開幕致詞時說，這項研習營首度在台舉辦；其中的校友包括來自台灣調查局與警政署官員，他們代表台灣在國際執法界的重要性。

總統表示，台灣是印太區域的樞紐；台灣致力實現一個自由開放印太地區的願景，正在與區域內理念相近的夥伴合作，讓這個地區更安全、繁榮。

有關執法合作的部分，蔡總統指出，台灣已與美國、菲律賓、諾魯、帛琉簽署備忘錄。台灣的情報分享網路也擴及東亞與東南亞，台灣也與美國合作對抗全球恐怖主義。

總統說，台灣是可靠的夥伴、世界良善的力量；台灣有決心打擊跨國犯罪。她相信，這項活動將激發新構想與更多的合作機會。

蔡總統也鼓勵各國與會人員利用這次機會，探索台灣的獨特之處，並將所見所聞帶回自己的國家。透過每一次的知識和資訊分享，希望幫助更多人伸張正義。

另外，美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言（Raymond Greene）致詞時表示，儘管台灣對全球社會有諸多貢獻，台灣卻仍被排除在許多國際組織之外，包括世界衛生組織、國際刑警組織、國際民航組織。

他說，在當今互通互通的世界，台灣的缺席不僅對台灣2300萬人民造成危害，也把所有國家置於更大的風險之中，這也是台灣能參與美國聯邦調查局國家學院網路對共同安全如此重要的原因。

谷立言表示，台灣不只是美國在執法方面合作最密切的夥伴之一，也支持美國自由開放印太區域的願景所闡述的價值觀及目標。大家常聽到美國說台灣是民主的成功故事，也是世界上一股良善的力量。

他說，所謂民主的成功故事，指的是台灣是印太區域尋求更光明未來的各國的榜樣，台灣示範了亞洲文化與民主、人權、法治等普世價值是可以兼容並存的。另外，台灣的犯罪率也是全球數一數二低的。

他指出，當美國說台灣是世界上良善的力量，想強調的是台灣對全球社會做的貢獻，從執行聯合國對北韓的制裁，打擊伊斯蘭國及全球恐怖主義，到提倡全球宗教自由與良治，「台灣都是美國最好的夥伴」。

他說，AIT與台灣調查局、警政署、移民署有密切合作，包括透過全球合作暨訓練架構（GCTF），AIT與調查局去年舉辦2場國際訓練活動，來自印太區域的專家齊聚台北，共同提升調查技能與打擊貪腐。（編輯：蘇志宗）1080610