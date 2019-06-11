悼金大中遺孀 陳菊：自由民主運動跨越國界

（中央社記者溫貴香台北11日電）南韓前總統金大中遺孀李姬鎬昨天逝世，享耆壽97歲。總統府秘書長陳菊今天在臉書發文表達哀悼外，她說，自由、民主運動不分國籍，雖然從事運動的前輩們陸續凋零，但他們的精神永在，跨越國界，世代傳承。

南韓前總統金大中遺孀李姬鎬10日晚間在首爾新村延世大學醫院逝世，享耆壽97歲。南韓總統文在寅表達哀悼，並稱讚李姬鎬是南韓的民主主義者。

陳菊晚間臉書發文表示，收到知韓學者傳來南韓前總統金大中遺孀李姬鎬夫人昨晚逝世的消息，想起30年前，她與艾琳達曾訪問反對運動的領袖金大中夫婦，「當時的我們都在與威權對抗，爭取民主自由」。

陳菊表示，2015年她受邀參與在光州舉辦的世界人權論壇，有幸再次與李姬鎬夫人見面，送上30年前的合照，表達她對金大中的懷念。

她進一步說，台灣與韓國有相似的民主化歷程，美麗島事件一年後光州事件爆發，我們同樣不畏戒嚴威權的打壓，走上街頭表達對公義、對人權的訴求。相信自由、民主運動不分國籍，雖然從事運動的前輩們陸續凋零，但他們的精神永在，跨越國界，世代傳承。

文末，陳菊說，願李姬鎬夫人安息。（編輯：趙蔚蘭）1080611