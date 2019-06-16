海軍軍士官飲酒脫序軍紀案 指揮官向國人致歉

（中央社記者陳朝福高雄16日電）海軍艦隊指揮部所屬192艦隊大台軍艦軍士官7人到有女侍陪酒KTV飲酒脫序軍紀案，黃姓上尉等7人遭記大過並檢討汰除，海軍艦隊指揮部指揮官李宗孝今天為此向國人致歉。

海軍艦隊指揮部今天召開記者會，指揮官李宗孝說明案發經過和懲處情形，他說，7人於1月24日餐敘後到高雄市水管路一家有女陪侍的KTV繼續飲酒唱歌。

李宗孝說，因飲酒過量造成士官脫序自拍及散播不雅影片，指揮部於6月11日接獲情資即成立專案小組調查，13日完成調查，7人坦承不諱，依國軍軍風紀實施規定分別核予大過兩次或一次處分，並檢討汰除，其中拍攝不雅影片私自散播上士，違法部分將移送法辦。

李宗孝指出，相關督導考核不實責任，核予艦長、副艦長、輔導長及士官督導長記過兩次，所屬戰隊長記過一次及艦隊長申誡兩次處分。

針對軍紀維護要求，李宗孝說，沒有假期，對於違紀犯法人員絕不寬貸。海軍自民國106年起針對軍紀案件採行政重懲及「清流」作法，近三年來已核予汰除140人及撤職30餘人，遭撤職人員沒有退伍金。

海軍司令部定期召開軍紀檢討會，李宗孝說，已不斷對官兵宣導，但卻無法杜絕違法犯紀，且近來負面新聞造成社會觀感不佳，他向國人致歉。未來將從法制面加強教育，採取嚴格的管制約束。（編輯：陳俊碩）1080616