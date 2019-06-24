立委考察台灣燈會進度 台中市府盼補助款速定案

交通部次長祁文中（左2）等人24日到台中市后里馬場了解2020台灣燈會籌辦進度，台中市副市長楊瓊瓔（左）籲中央補助經費儘早定案，以加速後續籌辦。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年6月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）立法院交通委員會今天到台中市視察燈會籌辦進度，台中市副市長楊瓊瓔呼籲中央補助經費儘速拍板定案。交通部次長祁文中說，對台中市的投入只會多不會少，絕不會低於往年。

立法院交通委員會召集人立委陳雪生邀集立委江啟臣、顏寬恒、洪慈庸、沈智慧、柯呈枋、交通部次長祁文中、交通部觀光局長周永暉等前往后里馬場，瞭解2020台灣燈會籌辦進度。

楊瓊瓔代表台中市政府出席時呼籲中央，針對燈會場地、補助經費等儘速拍板定案，燈會籌辦及交通接駁分別補助市府新台幣1億元及3000萬元。同時，中央與地方燈會的總顧問廠商也應趕緊對接，以加速後續籌辦進度。

祁文中表示，交通部觀光局將於28日召開審查會，確定主要燈會的籌辦事項，至於補助經費，將往市府提出的目標來努力。中央也會成立工作小組與市府對口，期盼中央地方合作，好好籌辦2020台灣燈會。

祁文中強調，交通部長林佳龍承諾針對補助地方燈區布展部分，對於台中市的投入只會多不會少，絕對不低於往年。至於交通補助部分，將依照台中市交通局燈會疏運規劃中的地點與內容討論，並全力協助，交通補助的審查屬於獨立審查，將再另案處理。

江啟臣認為，由於目前中央、地方如何分攤燈會經費未定，使得許多規劃都無法進行下去，中央應儘快對於燈會的經費補助有一致的標準，不能有太大的落差；至於地點應尊重市府規劃。

洪慈庸指出，「2020台灣燈會」是台中市民相當期盼的活動，交通規劃也是關鍵的重點考驗，將會全力協助爭取中央支持。（編輯：方沛清）1080624