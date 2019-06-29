立院下週處理退將赴中管制 綠盼藍一起補破網

（中央社記者劉冠廷台北29日電）立法院下週將處理規範退將卸任政務官赴中的兩岸人民關係條例修正草案，國民黨團今天表示，仍有爭議，不需如此急促；民進黨團指出，這是針對國安的配套修法，盼一起來補破網。

立法院本次的臨時會將在7月5日結束，預計將繼續處理平均地權條例、所得稅法、刑事訴訟法、台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）、海關進口稅則、政治檔案法等案。

其中在兩岸人民關係條例修法的部分，將針對退將卸任政務官赴中進行相關規範，初審時，條文明定，高階將領或政務官退休後，不可參與中國大陸政治活動，有妨害國家尊嚴的行為，違者最重可終身剝奪月退俸，但罰則部分須經朝野協商。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，這些退將或是政務官都是政府所任命的，政府怎會如此沒有信心，還要加強管制，這是不尊重退將與政務官的；假設有國安的相關考量，國民黨團當然贊成管制，但這次的修法有無必要以及不符合比例原則，這是應該要去思考的。

曾銘宗也說，有關政治檔案條例草案的部分，條文明定政府可以徵集民間的相關檔案，這是否有侵犯到民間的財產權，需要釐清；他認為，包括兩岸人民關係條例修正草案以及政治檔案條例草案，應該再多聽聽各界的意見後再處理，沒有必要在臨時會如此急促的處理。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬則說，這次臨時會，當然希望所有安排的案子都要過關。有關兩岸人民關係條例的修法，其實與刑法、國家機密保護法、國安法等都是一起配套的，不能有漏洞；而之前在國安法修法時，各黨有共識不表決的，希望這次國民黨也能慎重思考，一起來補破網。（編輯：楊凱翔）1080629