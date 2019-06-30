蘇揆：台灣將成口蹄疫非疫區 防非洲豬瘟不能破功

（中央社記者葉素萍台北30日電）行政院長蘇貞昌說，今天台灣豬拔針不打口蹄疫苗滿1年，已符合口蹄疫非疫區資格，最快明年5月，台灣就可以成為口蹄疫非疫區國家。過去1年，台灣全力防堵非洲豬瘟於境外，這是多少人的心血，絕對不能功虧一簣。

蘇貞昌今天透過LINE貼文宣示「我們一定會讓台灣豬重返世界舞台」。

他說，今天是6月30日，台灣豬拔針不打口蹄疫苗滿1年，已經符合口蹄疫非疫區資格。政府會積極向世界動物衛生組織（OIE）申請成為免疫區，最快明年5月，台灣就可以成為口蹄疫非疫區國家。

蘇貞昌表示，這是台灣豬要重新出口前，最重要的一關，他要拜託大家，千萬不能鬆懈。過去22年，台灣在口蹄疫災情中努力復原。過去1年，台灣全力防堵非洲豬瘟於境外。這是多少人的心血，絕對不能功虧一簣。

蘇貞昌指出，政府會繼續嚴格執行防疫措施，該檢驗、該檢查、該管控的，全力執行到底，不留情面。相關規定要詳實遵守，從國外返台就別帶豬肉回國，請大家告訴大家。

另外，行政院副院長陳其邁對台灣將成為口蹄疫非疫區，也在臉書貼文表示，「感染口蹄疫前，台灣豬在1996年的出口產值可達到新台幣600億元，是台灣畜牧業外銷的主力；然而因為口蹄疫，讓這位主力選手，在傷兵名單待了23年，無法上場為台爭光。」

陳其邁指出，2018年7月口蹄疫疫苗拔針，為台灣豬再次外銷踏出重要一步，但下半年非洲豬瘟在亞洲各國肆虐，一度讓情勢非常緊張，深怕22年的努力，將毀於一旦。所幸在相關部會同仁與全體民眾的努力之下，持續將非洲豬瘟擋在國門之外。

陳其邁說，在今年6月30日前，也就是今天，只要沒有出現口蹄疫案例、沒有注射口蹄疫苗，且監測也沒有口蹄疫病毒感染與其他豬瘟案例，台灣就符合世界動物衛生組織非口蹄疫區的資格。政府會提出申請，最快可在2020年除名。除名之後，台灣豬就可以再次出口。（編輯：蘇志宗）1080630