洪秀柱將赴中參加論壇 與劉結一同台

（中央社記者余祥台北2日電）第二屆海峽兩岸青年發展論壇7月6日在杭州舉行，中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將率團前往，也將與國台辦主任劉結一、浙江省委書記車俊等同台。

洪秀柱今天透過新聞稿表示，海峽兩岸青年發展論壇主題為「攜手共創新時代」，兩岸共計800多位青年朋友參加，探討面對大陸市場轉變，兩岸青年如何共迎商機，共創雙贏。

洪秀柱說，民進黨上任後，兩岸官方交流中斷，又打壓民間正常友善的交流，禁止民眾參加行之有年的海峽論壇，嚴重傷害兩岸關係。

洪秀柱說，但不論如何，青年是中華民族未來的希望，兩岸青年應該攜手合作，共創美好未來，活動的功能是搭橋，藉由論壇這個橋梁，串起彼此的友誼，激盪彼此的創意思維，樂見青年朋友踴躍參與，也期許兩岸青年透過論壇，展現出活力、創意、熱情、行動力，讓世界看到中華民族新生代的能量，讓新生代青年以身為中華兒女而感到榮耀與驕傲。

洪秀柱率領的論壇代表團預計7月5日啟程出發，進行為期6天5夜的參訪，活動重頭戲將於7月6日登場，包括主論壇，創享與創意分論壇，邀請多位兩岸各領域專業人士一同分享創業創新心法，晚上則是輕鬆熱鬧的浙江嘉年華晚會。

論壇活動期間，洪秀柱率領的代表團成員前往浙江省境內不同城市參訪，期間將有機會了解杭州文化及人文風情，探訪電商巨擘阿里巴巴，實地了解新創之都溫州的魅力，在義烏感受全世界最大小型禮贈品市場的威力，並與在地業者進行電子商務實務交流。（編輯：林沂鋒）1080702