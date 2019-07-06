卓榮泰：紅媒氾濫令人厭 2020保台灣抗霸權

（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨主席卓榮泰今天在美國向台僑定調2020大選是「保衛大台灣、抗衡新霸權」，他說，台灣選舉遭假消息滲透是國際間第一個受影響的試驗場，去年民進黨敗選是因防備不及；面對台灣紅色媒體氾濫，民進黨會提出有效解決辦法。

民進黨下午發布新聞稿表示，卓榮泰在美東時間7月5日受美東台灣人夏令會邀請發表演說，也藉機向海外鄉親詳細說明總統初選的過程。

卓榮泰說，在壯大台灣的這條路上，海內外的鄉親都不能缺席，蔡英文總統需要前行政院長賴清德及大家的幫忙，希望鄉親共同投入明年1月11日的大選，一起努力打拚，團結贏得勝選，並讓民進黨在立法院的席次過半。

他提到，他曾在中央黨部18位民進黨前輩的相片前說過，未來的工作就是「保衛大台灣、抗衡新霸權」，這個霸權來自中國，中國現在透過假消息、紅色媒體滲透台灣，這都是事實。

卓榮泰說，台灣遭假消息滲透是世界上選舉受影響的第一個試驗場，去年11月24日大選，民進黨輸是因為「我們防備不及，大輸過後，我們知道要如何調整」。

他表示，現在立法院已經準備12個法案，目前已完成5個法案的修法，待所有法案修法完成後，就有能力反制假訊息的滲透。

他進一步說，6月23日在總統府前的反紅媒遊行，黨中央和黨團都派人表達支持。紅色媒體的入侵氾濫，令人非常厭惡，民進黨會提出合理解決的有效辦法，來解決紅色媒體。

他強調，保衛大台灣，抗衡新霸權，是台灣這一代的使命，不能將這個壓力再留給下一代。

卓榮泰6月29日率團展開為期11天的訪美行程，預計7月9日返抵台灣。（編輯：萬淑彰）1080706