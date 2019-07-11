表揚槍擊案有功人員 徐國勇：支持使用警械

內政部長徐國勇11日在台中受訪表示，對於員警大膽使用警械以維護社會治安，他身為內政部長必須要說「我們全力支持警察」，也盼司法單位與全國民眾支持，尊重執行公權力。中央社記者蘇木春攝 108年7月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）內政部長徐國勇今天表示，對於員警大膽使用警械來維護社會治安，他身為內政部長，要向全國民眾報告「我們全力支持警察」使用警械，希望大家尊重執行公權力。

連續犯下槍擊案被通緝的犯嫌陳宏宗，昨天被警方循線在嘉義縣大埔鄉圍捕。過程中，陳男疑被擊斃，警方並查獲2把改造手槍、27發子彈。陳男死因，由檢方釐清中。

徐國勇今天由警政署長陳家欽、保一總隊長陳福榮、刑事警察局長黃明昭與台中市警察局長楊明源等人陪同，前往刑事局中部打擊犯罪中心，表揚破案有功人員，並慰問遭歹徒槍擊的辦案人員。

徐國勇致詞時表示，警察弟兄們昨天在從事任務時，犯嫌開槍攻擊，員警立即反擊，第一時間知道這個訊息後，對於員警大膽使用警械維護社會治安，他身為內政部長，要向全國民眾報告「我們全力支持警察」，警察使用槍械是為了維護社會治安，昨天事情發生後，總統、行政院長都非常關心，也都指示致上最大謝意。

他提到，對於英勇同仁的表現，一定要從優、從寬敘獎，該破格升職的就要破格，名額不是一個、兩個，要給同仁從優獎勵，對於台鐵嘉義車站案殉職的李承翰員警，也可告慰他身為警察的驕傲，也告慰他在天之靈。

徐國勇強調，總統蔡英文交代「要錢給錢、要人給人」，警政署已立即採購電擊槍，對於鐵路、高鐵、航空警察局，在人多的場合巡視時，用電擊槍執法會比用槍枝執法更迅速與確實，都要盡快來訓練使用。

對於鼓勵員警大膽使用槍械，徐國勇說，警械使用條例本來就規定，員警在一定的狀況下，是一定可以使用，從來沒有說要限制他們在使用上產生顧忌，也希望司法單位與全國民眾支持警察，尊重警察執行公權力。（編輯：陳俊碩）1080711

警方經長期跟監調查，10日在嘉義大埔圍捕槍擊要犯陳宏宗，過程中擊斃陳宏宗。內政部長徐國勇（中）11日前往刑事局中部打擊犯罪中心表揚破案有功人員，也希望司法單位與全國民眾支持警察，尊重警察執行公權力。中央社記者蘇木春攝 108年7月11日