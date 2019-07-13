紅色滲透網站18家在台中 警指未獲違法舉報

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台灣有23家網路媒體刊登與國台辦網站相同標題、內容文章，台中市議員江肇國指其中18家登記在台中市。台中市警察局今天表示，尚未接獲報案，若獲舉報假新聞，將依法蒐證調查。

媒體報導，9日至少有23家台灣網路媒體同步刊登標題、內容一致的文章，而這篇文章最初是發表在國台辦旗下的「中國台灣網」。

行政院官員11日指出，這23家網站都與境外勢力有關，是有組織的訊息戰，政院已指示調查局全力協助國安單位調查。

江肇國調查發現，這23家網媒，除2家查無資料，新北市、宜蘭縣及中國北京市各有1家，其餘18家皆登記在台中市。

江肇國指出，這18家網媒分屬「指動傳播科技有限公司」、「宏為科技開發有限公司」、「冠騰國際事業有限公司」及「台灣省地方文化研究學會」，其中指動傳播擁有15個網站。

江肇國表示，警方應與國安單位聯手調查，台中市經濟發展局也該了解這些公司的運作及資金來源流向。台中不該成為中國對台統戰的破口，更要拒絕被當成中國內容農場的集散地。

台中市警察局指出，目前尚未接獲報案，如接獲報案，將依法進行蒐證調查，如涉違反相關法令，將報請檢察官指揮偵辦。另若涉其它單位權責，也將會同相關單位共同查處。

台中市經發局表示，若有資金不實等情事，經法院判決確定，將依法撤銷該公司登記事項。

記者試圖聯繫指動傳播的業主，但出稿前未獲回應。（編輯：戴光育）1080713