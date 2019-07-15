高潞：對原民土地權益態度 總統參選人應說明

（中央社記者陳俊華台北15日電）時代力量立委高潞．以用今天說，亞泥礦權展延案遭撤銷，對族人來說是階段性勝利，但原民土地正義不應個案來看，而是應通案解決；呼籲各黨總統參選人說明對原民土地權益、土地正義的態度。

台北高等行政法院11日判決，撤銷亞泥公司花蓮新城山礦場已展延20年的礦權，合議庭認為，經濟部在核准新城山礦權展延前，亞泥並未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，應予撤銷。

高潞．以用上午舉行記者會時表示，對長期以來爭取原住民族土地運動，尤其是新城山下的部落族人來說，是階段性勝利，但整個台灣原住民土地正義不應個案來看待，而應該通案解決問題。各政黨都已推出總統參選人，她想問，總統參選人對原住民土地權益、台灣土地正義的態度是什麼。

高潞．以用說，導演齊柏林發生意外後，造成礦業法改革受到關注，結果歷經委員會十幾次審查，到現在還卡在立法院沒有正式通過；總統蔡英文6月在原轉會中也承諾，希望立法院下會期能修正通過礦業法，盼蔡總統真正回應原住民族及關心環境的朋友，也請國民黨總統參選人能聽聽原住民族對於土地的重視、關心。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，亞泥案是第一例用原住民族基本法的概念，因行政處分沒有經部落同意所以被撤銷的案例；期待有總統高度的人，對原民轉型正義有回應，未來國家核定重大建設過程中，必須踐行原住民族知情同意權的規定。

蔡中岳說，這個判例清楚告訴大家，未來所有開發行為，不只是礦業的開發，都要經過當地原住民族的同意，請大家督促總統參選人，所有開發行為都要遵守原基法相關規範。（編輯：張均懋）1080715