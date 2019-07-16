永齡基金會：未協助郭台銘進行獨立參選連署

（中央社記者余祥台北16日電）前鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選中落敗，有支持者在網路上發動連署，支持郭台銘脫黨參選。永齡基金會今天發出聲明表示，此連署非由基金會或執行長劉宥彤發起，盼各界勿以訛傳訛，傳遞不實訊息。

國民黨總統初選競爭激烈，最後由高雄市長韓國瑜勝出。不少支持者在郭台銘總統後援會臉書粉絲團上表示要發動退黨潮，甚至是貼出總統副總統選舉連署人名冊及切結書格式，要發動連署，力挺郭台銘獨立參選。

永齡基金會執行長劉宥彤今天早上接受廣播專訪時已表示，脫黨參選不是現在考慮的選項，且這是在初選民調期間被有心人刻意操作的假議題，郭台銘仍自認是國民黨的一份子。

針對網路發動連署支持郭台銘參選總統一事，永齡基金會發出聲明表示，這並非是基金會或是執行長劉宥彤所發起，並表示基金會未協助郭台銘進行總統選舉連署。

根據總統副總統選舉罷免法規定，若無法獲得政黨推薦，也可依連署方式申請登記為總統、副總統候選人，連署人數須達最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%。若按照中選會第9屆立法委員選舉人數1830萬5112人計算，連署人數至少須達27萬4576人。（編輯：李信寬）1080716