議員盼重現地下道連儂牆 北市：僅開放道路

（中央社記者劉建邦台北1日電）為聲援香港「反送中」，台北市議員邱威傑等向北市府申請路權，盼可使用公館地下道，重現「連儂牆」。邱威傑辦公室今天說，申請周邊道路且核准，代表可合法使用地下道。

對此，台北市政府新建工程處指出，針對民眾申請在羅斯福路附近集會遊行的路權，只開放平面道路，未同意使用地下道，至於核准項目是要表達意見或是其他用途，對實際情況不清楚，有申請8月2日至15日路權，其中2日、3日、6日、7日已核准，其他還在審理中。

貼滿便利貼「連儂牆」是香港「反送中」運動的重要象徵，有網友7月26日晚間在台北市公館地下道架設「連儂牆」，引起路人駐足留言，因活動未申請，2小時後遭台北市政府拆除。

無黨籍北市議員邱威傑今天發臉書指出，上週在台港生組成的「香港邊城青年」為聲援「反送中」，在台北幾個地方發起呼應「連儂牆」活動，過程中，被反對活動的民眾騷擾與破壞，令人感到遺憾。

他表示，民主社會要包容多元聲音，想保護學生與在台港人自由發表，身為市議員，也要遵守法律與維護社會秩序，昨天與不同黨派的市議員和新工處等單位協調後，決定共同申請合法場地。

他指出，每名議員辦公室各自負擔數日活動申請與保證金支付，取得台大附近地下道（新生南路與羅斯福路口） 8月2日至21日的使用權。這是由議員共同申請的「連儂牆」，也是市民自由表達意見的地方，並交由「香港邊城青年」管理。文末貼上聲援活動9名議員臉書連結。

針對北市府新工處提及未同意使用地下道。邱威傑辦公室表示，昨天與新工處等單位開會，討論合適意見表達區及地點，雖天橋地下道為新工處管轄，但新工處認為於法無據、無法接受直接申請使用，決定循正常管道申請路權。

邱威傑辦公室指出，每名議員辦公室都是透過「台北市路權申請網」申請新生南路及羅斯福路的路權和合法集會權利，按新工處說法，天橋地下道屬道路附屬設施，申請周邊道路且核准，就可合法使用該路段覆蓋的公館地下道。（編輯：李亨山）1080801