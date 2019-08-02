台北連儂牆 邱威傑：新工處保證路權含地下道

（中央社記者沈朋達台北2日電）台北市10名議員日前聯合申請公館地下道路權以佈置「連儂牆」，卻傳出新工處未同意使用地下道。議員邱威傑今天表示，新工處長已再度保證路權涵蓋地下道，申請應無問題。

邱威傑（呱吉）與黃郁芬、林穎孟、苗博雅、陳怡君、林亮君、王閔生、吳沛憶、鍾佩玲、黃珊珊等10名台北市議員日前與台北市政府新工處協調，聯合申請公館商圈地下道自2日至21日的路權，並交由「香港邊城青年」佈置及管理連儂牆。

邱威傑2日上午受訪時表示，連儂牆是具爭議性的政治活動，可以理解公務機關不願承擔政治風險的疑慮。因此，10位市議員才決定共同站出來申請路權，承擔所有的政治責任。

對於傳出新工處僅核准路權，未同意地下道的說法，邱威傑表示，目前的路權申請系統沒有「地下道」選項，而在7月31日與相關機關的協調會中，新工處人員向他們表示「申請路面上的使用權，就涵蓋地下道」，因此，市議員們才依此結論提出申請，相關討論也都有會議記錄。

他指出，2日上午和新工處長黃立遠通電話時，對方也再度保證「申請路面就涵蓋地下道使用權」的說法，只建議他們補上使用地下道牆面的註記。因此他相信，後續的問題應該不大。

邱威傑表示，目前共有10名議員聯合申請2日到21日的路權，未來若有其他議員願意響應，也歡迎他們接力申請。（編輯：周慧盈）1080802