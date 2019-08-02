公館連儂牆合法重現 在台港人盼成撐港平台

（中央社記者沈朋達台北2日電）台北市議員邱威傑等人日前申請公館地下道路權，讓「台北連儂牆」合法重現。在台港人今早重新布置，期盼連儂牆成為聲援香港、宣洩情緒的平台。

邱威傑（呱吉）等10位議員日前和台北市新工處協調，聯合申請公館商圈地下道自2日至21日的路權，並交由「香港邊城青年」管理。這讓一度被拆除的台北連儂牆得以重現。

2日上午10時起，便陸續有網友現身公館地下道，各自帶著物資前來布置7月26日被新工處拆除的連儂牆。

參與布置的「香港邊城青年」成員Dora表示，設置連儂牆目的，是想提供在台港生、港人和所有支持香港的朋友，自由地發表意見的平台；也希望藉此傳達出「我們在台灣，支持香港」的訊息。

由於上週曾發生疑似「愛國同心會」人士破壞西門町連儂牆、恐嚇港人的事件，Dora表示，目前公館地下道的連儂牆已是合法申請的活動，未來若遭到惡意破壞，將會報警處理，也相信台灣警察會保護合法活動。警方也派員在現場巡邏，避免出現衝突。

邱威傑也在上午11時左右來到地下道，他表示，市議員們只是代為申請，連儂牆活動的主體仍是邊城青年，和所有支持香港的台灣人，因此後續不會舉辦相關的記者會。他也在連儂牆上留言，鼓勵大家以微小行動，共同促成未來。

現場也有民眾前來留言聲援，並捐贈便利貼、礦泉水等物資。

作家林先生特地和母親前來聲援。他表示，香港現階段已陷入僵局，且不斷惡化，最初源自反對修例的抗爭，已轉變為港人對公共治理的完全不信任。他也認為，這次事件將讓台灣大眾對中共的治理方式越來越不信任。

就讀香港大學的夏先生則表示，自己正好來台灣旅行，在網上看到消息後，便一起過來協助布置。他悲觀地指出，港府一連串的作法，「讓一代人有了仇視警察的情緒」，目前情勢已不是特首下台便可以解決的了。

他也指出，目前香港社會瀰漫著絕望的氛圍，連儂牆就扮演提供大眾宣洩情緒的功能；而他希望台北連儂牆，也能為在台港人扮演同樣的角色。（編輯：林克倫）1080802

台北10位市議員聯合申請公館商圈地下道路權，讓台北「連儂牆」復活。圖為民眾駐足觀看連儂牆。中央社記者沈朋達攝 108年8月2日