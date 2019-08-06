公文諭令勿連署罷免 韓國瑜：公務員要行政中立

（中央社記者王淑芬高雄6日電）媒體報導市府流傳出一份要求公務員依法不得連署任何罷免的提議公文，受到質疑，民進黨市議員高閔琳在臉書批評。市長韓國瑜回應，公務員要行政中立，下班假日可以有政治立場。

自由時報報導，市府流傳出一份局處流出行政中立宣導的會議紀錄，顯示市府要求單位公務員「不得連署任何罷免之提議」。

報導指出，這份流出的「公務員維持行政中立宣導會議紀錄」中，詳載會議過程並詢問每位與會公務員有無收到罷免連署書，要求不得連署任何罷免的提議；以及勿於上班時間於個人臉書或公開之社團發表任何不當言論及違反行政中立之論述。

高閔琳在臉書貼文指出，罷免市長韓國瑜已成高雄市的全民運動，韓不做好市政忙著請假選總統，怠惰市政不思檢討，引發市民怒火；怒火已燒到公務員身上，連公務人員都要響應罷免。

她批評市府不思檢討卻召開會議「清查發放或收到罷免連署單者為何人」，「假宣導行政中立之名要求畫押」，要求公務員「不得連署任何罷免之提議」，再來「三申五令告誡不得違反行政中立」，搞得府內人心惶惶。

高閔琳說，「公務人員不可提議但依法可以連署」，依據「公職人員選舉罷免法」和「公務人員行政中立法」，公務人員雖不可提議，但可成為第二階段的連署人，目前自己的服務處已多次收到來自軍公教和替代役身份的預先連署書。

韓國瑜於早上的市政會議後被問到「公務人員不能連署罷免」，他說，再三要求市府所有公務人員必須行政中立，下班時間或假日，他們選擇自己的政治立場，「這個態度完全沒問題，但是在執行公權力的時候，務必要遵守4個字『行政中立』」，已在市政會議強烈要求。

根據選罷法第77條的的規定，現役軍人、服替代役的現役役男或公務人員不得為罷免案的提議人。

高雄市選委會官員指出，提議人是指罷免第一階段提議人，第二階段稱為連署人。官員指出，第二階段連署是指第一階段提議達到1%以上簽署門檻；主管機關在收件及依法完成必要程序後，確認符合提議，即可通知提案領銜人領取連署格式，便可以進行第二階段的連署。（編輯：黃世雅）1080806