遭質疑收酒店政治獻金 林智鴻：誠實申報

高雄市議員林智鴻（圖）15日在立法院中興大樓舉行臨時記者會，遭媒體問及有筆政治獻金來自酒店。對此，林智鴻說，純粹就是「單純捐贈」，有誠實申報。中央社記者范正祥攝 108年8月15日

（中央社記者范正祥台北15日電）高雄市議員林智鴻接獲爆料揭露高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將，但林智鴻也被外界質疑有筆政治獻金來自酒店。對此，林智鴻今天表示，純粹就是「單純捐贈」，有誠實申報。

林智鴻在立法院中興大樓舉行臨時記者會，進一步轉述爆料者在今年農曆年期間於峇里島拍攝到韓國瑜打麻將的情形與相關舉證。記者會上，有媒體反問，林智鴻在質疑韓國瑜打麻將這件事情時，又如何解釋自己有筆高雄酒店新台幣10萬元的政治獻金。

林智鴻表示，他有誠實申報。當時是朋友介紹來捐贈政治獻金，當時也不疑有他，純粹就是單純捐贈。

至於為什麼沒有返還這筆政治獻金，林智鴻說，第一次參選，當時參選經費不足，所以朋友介紹的捐贈，當時也不疑有他。

林智鴻指出，誠實是最上策，政治獻金都有如實申報。他強調，韓國瑜今年農曆年期間在峇里島打麻將不是問題，重點是誠信問題，韓國瑜第一時間說謊，所以有看不下去的民眾爆料，才引來社會大眾諸多的質疑。（編輯：林興盟）1080815