韓國瑜競總：不滿被抹黑 擬告黃光芹賴坤成

（中央社記者程啟峰高雄16日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選總部今天發布新聞稿指出，對於資深媒體人黃光芹、前立委賴坤成多次以毫無事實憑據的言論批評韓國瑜，除表最強烈的抗議，決定正式委託律師提告。

對此，黃光芹晚間在臉書（facebook）發文表示，韓不敢告前立委陳宏昌、不敢告前高雄縣長楊秋興，「既然框我和賴坤成出場」、「以後我就不客氣了！那麼，太棒了！我一直想找賴坤成聚聚，我們就法庭見！」

韓國瑜競選總部晚間發布新聞稿指出，過去韓國瑜秉持「愛與包容」原則，不願一遇到選舉只有造謠、抹黑、謾罵的攻擊行為，也不樂見政治人物用按鈴申告等法律行動，造成國家社會資源的負擔。

競選總部表示，近來發現言論自由已經被過度濫用，有心人士藉由黑韓以滿足各種目的，韓國瑜競選總部決定不再忍耐。

競選總部指出，賴坤成曾為政治人物，理應盡較高的查證義務及善意篩選，卻仍舊散播不實謠言，已涉犯妨害名譽等罪；另委託律師認為黃光芹多次涉公然辱罵、誹謗，導致民眾對韓國瑜的人格及名譽產生質疑，並予負面評價，顯具有誹謗的客觀行為及主觀故意，已涉犯妨害名譽等罪。

競選總部表示，「溫良恭儉、再也不讓」，不是心境上的轉換，是對於現今抹黑環境的不滿，黃、賴兩人應公開澄清道歉，並呼籲大眾立即停止不負責任的不實言論，否則將持續採取法律行動，以正視聽，遏止社會歪風。（編輯：戴光育）1080816