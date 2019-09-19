美新任國安顧問 外交部：立場友台

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）美國總統川普任命歐布萊恩（Robert O'Brien）為新任白宮國家安全顧問。外交部今天回應表示，歐布萊恩曾於2016年5月訪問台灣，「立場十分友我」，期盼持續與美方強化實質夥伴關係。

川普18日透過推特發表最新人事，任命歐布萊恩為新任白宮國家安全顧問，接替上週被開除的鷹派國安顧問波頓（John Bolton）。

外交部發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，歐布萊恩曾於2016年5月訪問台灣，並於同年5月31日投書美國「國家利益」（The National Interest）雙月刊，呼籲國際社會支持台灣的民主自由，「立場十分友我」。

她說，台美雙方長期保持密切順暢的溝通，也持續深化在政治、經濟、安全等各層面的合作。外交部期待，在台美關係現有的友好穩固基礎上，繼續與美方共同努力強化雙方的實質夥伴關係。

此外，台灣與南太島國索羅門群島16日斷交，美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）18日出席美國國會聽證會表示，美方對於中國透過經濟脅迫霸凌台灣、壓縮台灣國際空間、掠奪台灣邦交的作法表示關切。他說，美國持續支持台灣維持足夠自衛能力，確保台灣維持有效嚇阻能力。

歐江安指出，參院外委會主席芮胥（Jim Risch）、外委會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、參議員克魯茲（Ted Cruz）等多位議員也在聽證會中，針對台索斷交案為台聲援，要求美國行政部門採取具體行動協助台灣抵抗中國威脅。

她說，在台灣外交面臨艱鉅挑戰時刻，外交部感謝美國行政及立法部門齊聲為台灣仗義聲援。政府將會繼續善盡負責任國際成員的角色，也會持續深化與美國等理念相近國家的實質關係，「我們不會因中國的壓力而退卻」。（編輯：張良知）1080919