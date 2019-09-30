中共迎建國70週年 台灣人無感

（中央社台北30日綜合外電報導）中共70年前創立中華人民共和國，從此改變台灣歷史。70年後的今日，北京即將大肆慶祝十一國慶，台灣人卻普遍無感，並越來越自認和中國大陸明確不同。

台灣至今仍是中共高層領導人的痛處。他們視台灣為中國領土缺少的一塊，終有一天必須收回讓國土完整，無論2400萬台灣人民意願為何。

法新社報導，但對16歲的多麗斯‧鄭（Doris Cheng，譯音）這類台灣年輕世代而言，視台灣為中國一部分的想法，令他們嫌惡。

她和朋友在台北自由廣場練習嘻哈舞蹈動作，趁休息時接受訪問表示：「台灣是一個國家，有自主權、政府、自己的人民和領土。」

她的18歲舞友大一學生史黛芬妮‧傅（Stephanie Fu）也同意。她說：「我想我們自認是台灣人很正常，畢竟我們不是在中國出生，沒有歸屬中國的感覺。文化上我們可能和中國人相似，但仍有差別。」

當記者請她形容台灣和中國的不同，她回答：「我覺得是言論自由。他們不像我們對於一些議題能夠自由表達意見，尤其是關於政治的事。」

中國共產黨從未統治過台灣。歷史上中國大陸的政府只在名義上統治台灣一小段時期。

然而，中國國家主席習近平並不隱藏他想見到台灣回歸中國的意圖。他在1月的演說中稱台灣併入中國是「無可避免」，且這個「問題」不應留待下一代解決。

不過，北京態度越來越強硬的言論，對於贏得台灣民心並無幫助，畢竟台灣人已經歷超過20年的民主體制洗禮。

根據國立政治大學在台灣所做的例行民調，只認同自己是台灣人的民眾比例已由1992年的18%飆升到去年的55%，自認是「台灣人和中國人」的比例則維持在40%，只認同自己是中國人的比例則由1/4暴跌到剩4%。

台灣人認同持續升高，為北京的統一計畫帶來頭痛問題。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080930