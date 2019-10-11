加國警界期刊 刊登刑事警察局長黃明昭專文

（中央社記者胡玉立多倫多10日專電）內政部警政署刑事警察局局長黃明昭撰寫的「全球打擊跨國犯罪，不能沒有台灣」專文，10日獲得加拿大全國性警界及執法機構網路期刊Blue Line刊登。

黃明昭在這篇專文中強調，維護全球治安及社會正義，應凌駕於政治分歧上；呼籲加拿大及全球支持台灣，以觀察員身分有意義參與10月15日至18日在智利舉行的國際刑警組織（Interpol）大會。

黃明昭表示，聯合國毒品犯罪辦公室（UNDOC）發布的2018年世界毒品報告指出，北美、東亞及東南亞是安非他命生產及消費的主要地區。2019年最新報告也顯示，以澳門、香港、中國及泰國為據點的大型犯罪集團和金主，與台灣犯罪網絡與製毒師合作，東南亞已成為非法藥物主要生產及運輸中心。

由於不同國家犯罪集團彼此串聯，毒品販運已逐漸由國際而非各國所掌控，販運活動具高度組織化及跨域性，使主權國家很難在境內全面遏制這些犯罪網絡的生產、運輸、銷售及資金流動。

黃明昭指出，台灣面臨的挑戰更加艱鉅：由於政治因素，台灣無法有意義參與UNDOC和國際刑警組織相關會議、無法獲取國際刑警組織「I-24 / 7全球警察通訊系統」即時共享的關鍵情報、無法使用「遭竊及遺失旅行證件資料庫」、無法參加相關活動和培訓課程。這可能在打擊毒品犯罪、確保公共安全和打擊恐怖主義的全球努力中，形成重大漏洞。

但黃明昭也強調，雖然情勢艱鉅，台灣警察仍不遺餘力地打擊國際犯罪，成功破獲多起跨國犯罪活動。例如，2018年台灣與泰國警方合作大規模掃蕩跨國經濟犯罪，順利追回價值1.2億泰銖。

同年，台灣與菲律賓聯合逮捕一名販毒潛逃台灣的菲律賓市議員。2017年10月台灣遠東國際銀行Swift code金融系統遭駭客攻擊，台灣警方成功攔截6000萬美元贓款。2016年偵破羅馬尼亞籍跨境偽造信用卡盜刷集團。

黃明昭表示，台灣雖積極透過雙邊管道希望獲取最新犯罪資訊，但各國礙於政治考量不願合作。台灣警政單位在2017年曾向相關各國提出130次國際資訊分享及協助調查請求，僅獲得46次回應。因此，唯有參與國際刑警組織，台灣才能即時完整取得罪犯資訊，維護國境安全及社會治安，並與全球警察機構更緊密合作打擊跨國犯罪。

黃明昭指出，台灣是連接東北亞及東南亞的重要樞紐，在瑞士世界經濟論壇的「2018年全球競爭力報告」中排名第13位；在警察服務可靠程度方面的指標在全球排名第31位。2018年《全球和平指數》研究報告中，台灣的安全程度在163國當中排名第34。

這就是為什麼台灣在2016年獲選為全球外派人員心目中最適宜居住地第1名的原因之一。如果台灣可以更積極參與國際社會，在打擊跨國犯罪中，可以扮演更吃重的角色。

黃明昭專文指出，隨著犯罪手法不斷推陳出新，各國從他國經驗中相互學習，極為重要。台灣參與國際打擊犯罪活動可為加拿大等國家提供協助。北美鴉片類毒品氾濫，且與以東亞為據點的犯罪組織之間有聯繫，台灣可以更有效支持加拿大當局打擊芬太尼和其他非法藥物及洗錢。台灣願意並且能夠提供必要援助，以防止國際打擊犯罪的努力出現漏洞。

黃明昭強調，維護全球治安及社會正義，應凌駕於政治分歧上。因此，台灣以觀察員身分有意義參與10月15日至18日在智利舉行的國際刑警組織大會，具有重要意義。支持台灣參與Interpol，符合加拿大及全球的利益。（編輯：高照芬）1081011