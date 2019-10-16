居住正義改革聯盟成立 11月上街頭推3大訴求

（中央社記者郭建伸台北16日電）居住正義改革聯盟今天舉行記者會，要求政治人物拿出具體作為，落實居住正義。聯盟也提出3大訴求，包含完成實價登錄2.0、修法課徵囤房稅、履行社會住宅承諾解決青年租屋困境。

居住正義改革聯盟共有7位共同發起人，包含時代力量立委黃國昌、台北市議員邱威傑、前台北市都發局長林洲民、居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway與呂佳育、吳少喬兩位媽媽。

黃國昌說，台灣薪資一直凍漲卻房價飆漲，居住正義雖然每次大選都會成為政治人物口號。他表示，如果能夠實踐居住正義，大家通通都贏，居住正義改革聯盟歡迎所有支持3大訴求的政治人物參加。

黃國昌呼籲，所有的青年都應該站出來，告訴政治人物「我們等太久了，我們真的受夠了」。

黃國昌說，聯盟將展開一系列活動，並向台北市府申請場地及路權，若順利預計11月9日在東區有集結活動；他將先與青年在台北市的大街小巷，跟市民報告為何要推動改革。

林洲民說，柯文哲在2014年參選台北市長時，8年5萬戶的社會住宅政見深深打動他，他在都發局長任內，公宅興建高達1萬2千戶；但今年速度慢下來，他覺得相當可惜，重要的事情卻成為曇花一現。

林洲民說，居住正義是他的人生價值，強調囤房稅跟興建公宅缺一不可，「雖然我們距離美麗新世界還很遙遠，但我們一天都不能等」。（編輯：鄭雪文）1081016