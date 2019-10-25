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首頁 / 政治

蔡總統競選連任官網上線 推網頁遊戲傳達政績

最新更新：2019/10/25 11:25
總統蔡英文競選連任官方網站25日上線，除了政績檢視、論文謠言澄清專區外，並設計網頁互動遊戲。（圖取自iing.tw）
總統蔡英文競選連任官方網站25日上線，除了政績檢視、論文謠言澄清專區外，並設計網頁互動遊戲。（圖取自iing.tw）

（中央社記者吳柏緯台北25日電）總統蔡英文競選連任官方網站今天上線，除了政績檢視、論文謠言澄清專區外，並設計網頁互動遊戲，盼透過遊戲吸引選民關注，進一步了解蔡總統與執政3年政績。

距離2020年總統大選不到80天，總統蔡英文的競選連任官方網站今天上午正式上線。2020蔡英文總統競選連任辦公室發言人顏若芳說明，官方網站刊登了蔡總統執政至今3年以來，20大類共125項政績，橫跨青年、原住民、治安等諸多領域，供民眾查詢、檢視。

顏若芳表示，根據國際期刊研究，不實訊息的傳遞速度比真相傳播的速度快6倍。隨著選舉的腳步接近，各種謠言四起，企圖影響選舉，加上蔡總統的博士論文屢遭外界質疑、抹黑，因此在官方網站中也開闢了「論文專區」，公布各項事證，供民眾查詢以昭公信，盼能使真理越辯越明。

除了政績說明與謠言釋疑外，官方網站首度公開網頁冒險遊戲「什麼！台灣高中三年二班的我竟然掉入了異世界，而且還遇見了總統？」引起關注與討論。顏若芳說，盼透過比較活潑的元素與選民溝通，透過遊戲一步一步了解蔡總統與執政3年的政績。

她也透露，該遊戲除了蔡總統之外，也有不少政治人物會以日系畫風的動畫角色出現，未來遊戲正式上線後，民眾可以邊玩邊找找裡面的彩蛋。「2020蔡英文總統連任官方網站」網址為https://iing.tw 。（編輯：謝佳珍）1081025

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