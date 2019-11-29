李佳芬家族遭爆占國有地採砂 韓辦：請拿出證據

（中央社記者陳俊華、余祥台北29日電）時代力量立委黃國昌今天說，國民黨總統參選人韓國瑜、夫人李佳芬在1999年時以擔任立委、議員權勢，讓國家機器動起來，將濁水溪河川地變浮覆地，占用國有地蓋砂石場，是典型的特權牟利。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之接受媒體聯訪時表示，黃國昌的記者會花了很長的時間講故事，但沒有提出證據，甚至還說等他們回應完再繼續開記者會，是一種擠牙膏式的操作，可能是黃國昌排在時代力量不分區第4名，為了衝刺選情而有的選舉手段，但韓國瑜不會隨之起舞，做黃國昌的提款機。

葉元之說，黃國昌日前因自己的岳父在對岸經商的事而被攻擊，但黃現在為了選舉利益也在影射韓國瑜的岳父，非常不道德，請黃指控前先拿出證據。

黃國昌上午舉行「特權掠奪國家資源、韓李家族發大財」記者會時表示，兩星期前他接到從雲林來的檢舉，指李佳芬的父親李日貴在1994年時還是雲林縣議員，卻在濁水溪上以抽砂船抽取品質好的黑沙，利潤非常大；但因不斷抽砂，導致濁水溪很多大橋橋墩裸露，因此省政府禁止在河道上使用抽砂船，有了「聯管計畫」。

黃國昌指出，李日貴家族的抽砂船離開濁水溪後，要在附近找能蓋砂石場的地方，原本計劃在西螺安定里，但因那裡是農地，遭媒體報導後計畫失敗；後來想出非常聰明的辦法，蓋一道新的堤防，在新、舊堤防間圈出一塊地，這塊地就不再是河川地，而變成「浮覆地」。

黃國昌出示2000年時的空照圖，在新舊堤防間這塊被圈起來的地，看得出來有一座砂石場，就是李日貴的砂石場，原本叫大通砂石行，後來變成「大通砂石股份有限公司」。

黃國昌問，是誰決定要蓋堤防，這根本不在第四河川局年度整治計畫中，且堤防興建速度之神速，匪夷所思，1998年10月招標、1998年10月動工，1999年5月新堤防火速完工；這塊地在2000年5月登錄為國有土地後，原本是農牧用地，但沒有進行合法出租、出借，為什麼可以讓李佳芬、李日貴家族在上面搞砂石場，這是明確違法行為。

黃國昌說，這道花納稅人新台幣4000多萬蓋的新堤，不是第四河川局的錢，也不是台灣省政府的錢，而是當時的經濟部水資源局，因每年有一筆高達10億元的款項，用來處理「特殊請託案」。他要問，是誰去找當時的經濟部水資源局長徐享崑，要求從特殊款項裡撥款蓋這道堤防，「李佳芬、韓國瑜有沒有介入、有沒有關說、有沒有請託？」

黃國昌指出，2002年時竟還向經濟部申請將農牧用地變更為礦業用地，當時李佳芬還是雲林縣議員，完全沒有利益迴避，時任雲林縣長的是張榮味，就幫李家提出申請，經濟部竟然還准了，「經濟部在幹什麼？這麼離譜的事，竟然准了？」

黃國昌表示，「地方有議員、中央有立委」，掌握權力的政治人物，花納稅人的錢在國有土地上，幫私人家族牟取暴利，「這才是國家機器動起來」，如果李佳芬不是議員、韓國瑜不是立委，這種事會發生嗎？他更批，這是哪門子庶民，這是徹徹底底權貴。

黃國昌說，濫用國家資源到這種程度，國家機器一步步配合行動，滿足私人利益，「當到議員、立委就幹出這種事，我不客氣地問，當到總統會變成怎麼樣？」希望李佳芬、韓國瑜不要迴避，站出來說清楚講明白。黃國昌更預告，今天先講到2002年的部分，「後面還有」。

不過，黃國昌記者會後，隨即在臉書發文要韓國瑜說清楚，在擔任立委時是否關說經濟部，專案撥款6800萬元興建幫李家圈地搞沙石場的新堤防；請問李佳芬擔任雲林縣議員時，是否代表韓國瑜共同聯手喬出新堤防、圈地搞沙石場的弊案？

半小時後，黃國昌二度在臉書出示一張民國87年1月8日台灣省政府的函文，行文單位是「韓立法委員國瑜等人員及單位」、受文者則是「經濟部水資源局」，主旨則是「研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題」會議記錄；黃國昌直指「韓國瑜就是當事人！」先貼第一張，「讓你們想想：是忘記了、還是害怕想起來？」（編輯：林淑媛）1081129