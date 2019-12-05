謝龍介賭雞排 黃偉哲：想吃就票投小英

台南市議員謝龍介（左）宣稱國民黨總統參選人韓國瑜將逆轉勝，2020大選會贏總統蔡英文90萬票，否則就請吃2700份雞排。台南市長黃偉哲（右前）5日表示，「想吃謝龍介的雞排，就票投小英」。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市議員謝龍介宣稱國民黨總統參選人韓國瑜將逆轉勝，明年大選會贏總統蔡英文90萬票，否則就請吃2700份雞排。台南市長黃偉哲今天表示，「想吃謝龍介的雞排，就票投小英」。

黃偉哲今天接受媒體訪問時指出，「想吃謝龍介的雞排，就票投小英；把票投給小英，就有雞排可以吃了」。

黃偉哲表示，他尊重謝龍介的發言，但不鼓勵賭盤。只是謝龍介說韓國瑜若贏不到90萬票，就會在北、中、南各請900份雞排，「謝龍介這樣的講法是在幫小英輔選」。

謝龍介昨天在網路節目中宣稱2020大選韓國瑜不只會逆轉勝，還會贏蔡總統90萬票，否則就在北、中、南各請900份雞排。（編輯：戴光育）1081205